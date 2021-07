Olimpiadi di Tokyo 2020: le illustrazioni celebrative dei mangaka

In occasione dell’imminente partenza delle Olimpiadi di Tokyo 2020, evento che aprirà ufficialmente i battenti il 23 luglio 2021, diversi celebri autori manga hanno realizzato una propria illustrazione speciale raccolta nel book ufficiale del programma sportivo distribuito in tutto il Giappone nelle ultime ore. Una versione inglese dello stesso arriverà il 21 luglio.

Olimpiadi di Tokyo 2020: i disegni dei mangaka

In particolare, Eiichiro Oda (One Piece), Hajime Isayama (L’Attacco dei Giganti), Naoko Takeuchi (Sailor Moon) e Yoshikazu Yasuhiko (Mobile Suit Gundam) hanno espresso la loro arte caratteristica ispirandosi alle varie categorie sportive che prenderanno parte all’evento.

Grazie a @MangaMoguraRE su Twitter, possiamo guardare di seguito le illustrazioni a colori:

Yasuhiko ha illustrato il surfing:

Takeuchi ha illustrato lo skateboarding:

Oda ha illustrato il karate:

Isayama ha illustrato l’arrampicata sportiva:

Olimpiadi di Tokyo 2020, gli altri contributi

Oltre alle illustrazioni speciali dei mangaka, il book ufficiale presenta anche una corposa parte di storia dei giochi olimpici, regole, programmi, i migliori atleti e record storici di tutte le categorie appartenenti. In più, anche il regista Mamoru Hosoda (Belle, Summer Wars) ha contribuito ad una articolo, il premio nobile per la chimica Akira Yoshino, la regista Naomi Kawase e gli astronauti Soichi Noguchi e Akihiko Hoshide per JAXA hanno contribuito ad arricchire le pagine.

I giochi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si terranno ufficialmente dal 23 luglio al 8 agosto 2021 e presenteranno atleti da ogni angolo di mondo (anche italiani) che metteranno in risalto le loro abilità ed estro sportivo. Gli eventi della kermesse erano stati pensati per il 2020, ma rinviati solo a quest’anno a causa della pandemia da COVID-19 (Coronavirus) che ha costretto al lockdown il Paese.

