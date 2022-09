Durante l’evento livestream di Netflix Tudum Japan è stato annunciato che i romanzi Onmyōji di Baku Yumemakura, autore famoso e molto prolifico (nella sua carriera ha scritto circa 280 romanzi e venduto più di venti milioni di copie in tutto il Giappone) riceveranno il loro primo adattamento anime che sarà trasmesso in anteprima mondiale su Netflix nel 2023!

Quello che sappiamo sull’adattamento anime dei romanzi Onmyōji

Poco sappiamo sull’adattamento. Le storie si svolgono in una versione fittizia del periodo Heian del Giappone e sono incentrate sull’onmyōji Abe no Seimei, un maestro dell’onmyōdō, una cosmologia tradizionale giapponese, realmente esistito.

Soubi Yamamoto (Meganebu!, serie This Boy/Kono Danshi) dirigerà l’anime, mentre Natsu Hashimoto (Oshiete Hokusai!: The Animation) e Yuiko Katō (Agū: Tensai Ningyō) scriveranno le sceneggiature. Marvy Jack produrrà l’anime.

Non abbiamo per ora una data precisa, ma l’anime debutterà nel corso del 2023.

A proposito dei romanzi Onmyōji

Onmyōji è una serie di racconti e romanzi storici fantasy scritti dall’autore giapponese Baku Yumemakura.

La maggior parte della serie è stata pubblicata originariamente come racconti singoli, il primo dei quali, intitolato solo Onmyōji, è apparso per la prima volta nel numero di settembre 1986 della rivista All Yomimono dell’editore Bungeishunju, e da allora sono apparsi in un’ampia varietà di pubblicazioni, prima di essere ripubblicati in raccolte. Oltre ai racconti, la serie comprende anche romanzi e libri illustrati.

La serie ha ricevuto un adattamento manga a opera di Reiko Okano, pubblicato a puntate dal 1993 al 2005. Il manga ha vinto due importanti premi: il Tezuka Osamu Cultural Prize e il Seiun Award, e ha dato vita a un sequel, Onmyōji: Tamatebako, serializzato dal 2010 al 2017. A queste due ha fatto seguito un’altra serie manga, Onmyōji: Taki Yashahime di Munku Mitsuki, serializzata dal 2012 al 2015.

Le storie e i romanzi originali hanno ispirato anche diversi adattamenti live-action: una serie televisiva è stata trasmessa su NHK G nel 2001, due film diretti da Yojiro Takita sono usciti nel 2001 e nel 2003, altri due film sono stati trasmessi su TV Asahi nel 2015 e nel 2020 e, sempre nello stesso anno, è uscito un film cinese diretto da Guo Jingming.