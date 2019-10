Vampire: The Masquerade 5E: annunciata una nuova espansione

Onyx Path Pubblishing annuncia una Chicago By Night, la nuova espansione per Vampire: The Masquerade 5E

Onyx Path Pubblishing, nota al grande pubblico per essere licenziataria di Mondo di Tenebra, ha da poco annunciato che a breve rilascerà sul mercato una nuova espansione per il famoso gioco Vampire: The Masquerade 5E.

Chicago By Night, questo il nome ufficiale, riprenderà quello che, a tutti gli effetti, è un vero e proprio prodotto iconico del mondo di Vampiri e non solo. Rilasciato per la prima volta nel 1991, fu fondamentale per stabilire il “livello” e lo stile tanto delle espansioni successive quanto di molti altri gdr che ne seguirono le orme.

Questa nuova versione includerà tutto il materiale necessario per poter condurre una Cronaca ambientata nella città del vento (famosa anche per aver dato il via alla leggenda di Al Capone).

Al’’interno sarà possibile trovare un succulento metaplot che spazierà dal Succubus Club (vero e proprio punto fermo dell’ambientazione) fino agli intrighi dei Chicago Chronicles (precedenti raccolte di materiale ufficiale). Insomma: tutto il necessario per il vampiro che vuole sapere cosa succede, e dove andare, in città dopo il calare del sole.

Per coloro che ancora non dovessero conoscere il mondo di Vampiri, la Modiphius Entertainment ha reso disponibile per il download The Monster(s), lo starter set gratuito, direttamente dal loro sito (lo trovate qui) o presso la loro pagina DriveTrhuRPG (qui). Per coloro che non masticano la lingua di albione, potete trovare lo stesso materiale tradotto in italiano presso la pagina di Need Games, licenziatario ufficiale per il nostro Paese di Vampiri 5e (trovate Mostri qui).

Questa nuova espansione sarà immessa sul mercato in formato hardback e conterà oltre 240 pagine completamente a colori. Onyx Path Pubblishing ha annunciato che Chicago By Night sarà disponibile da gennaio 2020 ad un prezzo di vendita al pubblico consigliato di 45,00$