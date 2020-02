Optimus Prime (Transformers) da PCS Collectibles

Optimus Prime (tratto dal cartone animato Transformers G1) è la nuova statua annunciata da PCS Collectibles in collaborazione con Sideshow in scala 1/3, che sarà rilasciata in tutto il mondo nei prossimi mesi. La statica raggiungerà un’altezza di ben 71.1 cm, una larghezza di 43.1 cm, con una profondità di 45.7 cm.

La statua rappresenta Optimus Prime in azione durante una battaglia contri i temibili Decepticon nel momento in cui il capo degli Autobot esorta i suoi alleati ad attaccare i nemici indicando loro la direzione e brandendo il suo iconico fucile blaster. La base su cui è fissato richiama l’ambientazione cybertroniana arancione con il logo Autobot nella parte centrale. Optimus Prime è stato realizzato con una colorazione cel-shading che cattura l’aspetto iconico dei Transformers di prima generazione, con i classici colori rosso, blu e grigio che evoca il classico stile artistico bidimensionale in una forma tridimensionale.

Optimus Prime (in Italia noto come Commander e Convoy in Giappone), è il leader degli Autobot, una fazione di robot nati sul pianeta Cybertron che è in guerra da millenni contro i Decepticon capeggiati dal Megatron. Gli Autobot in fuga con un’astronave dal loro pianeta, dopo una colluttazione e un arrembaggio da parte dei Decepticon precipitano sul pianeta Terra rimanendo in uno stato di torpore per circa 4 milioni di anni. Optimus è molto rispettato dai sui alleati, viene sempre rappresentato come un personaggio altruista, coraggioso, eroico, leale, saggio che ama la calma e la tranquillità.

La statua di Optimus Prime prodotta da Pop Culture Shock sarà una Limited Edition con solamente 800 pezzi in vendita in tutto il mondo, ed è già in preordine su Sideshow.com al prezzo di 758.80 Euro, con spedizione stimata nel periodo che va da Novembre 2020 a Gennaio 2021.