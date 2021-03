Oscar 2021: le sceneggiature disponibili gratis

Continuano le nostre notizie sugli Oscar 2021, oggi vi segnaliamo la possibilità di scaricare gratuitamente in formato pdf le sceneggiature dei dieci film candidati per l’Oscar per la migliore sceneggiatura, originale e non.

Le sceneggiature sono disponibili gratuitamente a questo link del sito Go into the story, un blog specializzato in sceneggiatura e narrazione. Per gli appassionati di cinema e non solo, la possibilità di scaricare le sceneggiature originali di queste importanti pellicole rappresenta un’opportunità speciale, non sempre accessibile a tutti al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori.

Unico limite, ovviamente, è la lingua: i pdf sono interamente in inglese quindi occorrerà una buona padronanza della lingua per riuscire a navigare questi contenuti.

Al netto del limite imposto dalla barriera linguistica all’interno dei dieci candidati, nelle rispettive categorie, potrete trovare anche quasi tutti i film in gara nella categoria Miglior film, ad eccezione di Mank, il quale non è incluso nella rosa delle sceneggiature finaliste. Nonostante l’esclusione dalle due cinquine, abbiamo pensato anche ai fan di Fincher (e a tutti gli estimatori di Mank), che potranno comunque apprezzare questa sceneggiatura e l’incredibile lavoro svolto dal padre del regista, scaricandola da questo link.

Le sceneggiature

Judas and the Black Messiah

Judas and the Black Messiah, di Will Berson & Shaka King con il soggetto di Will Berson & Shaka King, Kenny Lucas & Keith Lucas, si basa su eventi reali, e racconta del tradimento di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere (Daniel Kaluuya), per mano di William O’Neal (Lakeith Stanfield), un agente del FBI.

La sceneggiatura di Judas and the Black Messiah è disponibile a questo link.

Minari

Minari, scritto Lee Isaac Chung, è il racconto familiare drammatico in parte autobiografico dell’infanzia del regista. Il film, ambientato durante gli anni ‘80, ripercorrere le vicende di una famiglia di immigrati sud coreani alle prese con la loro nuova vita nelle campagne rurali dell’Arkansas.

La sceneggiatura di Minari è disponibile a questo link.

Una donna promettente

Una donna promettente (Promising Young Woman), scritto da Emerald Fennell, è un thriller che racconta la storia di Cassie Thomas (Carey Mulligan), una giovane donna trentenne, da sempre considerata da tutti una donna promettente, per via del suo aspetto e della sua intelligenza. In seguito ad un evento traumatico, avvenuto durante il college, Cassie ha abbandonato gli studi di medicina e ora medita vendetta.

La sceneggiatura di Una donna promettente è disponibile a questo link.

Sound of Metal

Sound of Metal, con la sceneggiatura di Darius Marder & Abraham Marder e il soggetto di Darius Marder & Derek Cianfrance, segue la vita del batterista Ruben (Riz Ahmed), che gradualmente inizia a perdere l’udito.

La sceneggiatura di Sound of Metal è disponibile a questo link.

Il processo ai Chicago 7

Il processo ai Chicago 7 (The Trial of the Chicago 7), scritto da Aaron Sorkin, è l’adattamento cinematografico del processo politico ai “Chicago 7”, cioè i principali esponenti dei movimenti giovanili contrari alla guerra in Vietman.

La sceneggiatura de Il processo ai Chicago 7 è disponibile a questo link.

Borat – Seguito di film cinema

Borat – Seguito di film cinema (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan): sceneggiatura di Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Peter Baynham & Erica Rivinoja & Dan Mazer & Jena Friedman & Lee Kern; soggetto di Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Nina Pedrad. Un imponente numero di autori per il sequel del film del 2006! In questa nuova pellicola demenziale il giornalista kazako si imbarca in un’avventura, in compagnia della figlia Tutar, per guadagnarsi il favore di Donal Trump e Mike Pence.

La sceneggiatura di Borat – Seguito di film cinema è disponibile a questo link.

The Father

The Father, con la sceneggiatura di Christopher Hampton e Florian Zeller, è l’adattamento della pièce teatrale del 2012 Le Père (Il Padre). Il film racconta la storia di un uomo anziano alle prese con la progressiva perdita della memoria.

La sceneggiatura di The Father è disponibile a questo link.

Nomadland

Il film Nomadland, il cui adattamento cinematografico è opera della regista Chloé Zhao, è basato sul romanzo del 2017, Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century della giornalista Jessica Bruder. Il film segue la storia di Fern (Frances McDormand), una signora che ad un certo punto della sua vita decide di abbandonare la sua vita, per viaggiare a bordo del suo camper.

La sceneggiatura di Nomadland è disponibile a questo link.

Quella notte a Miami…

Quella notte a Miami…(One Night in Miami…) è l’adattamento cinematografico dell’omonima pièce teatrale del 2013. La sceneggiatura del film è stata scritta da Kemp Powers, già autore dell’opera teatrale originale. Quella notte a Miami… racconta del 25 febbraio del 1964 e di come Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown, si ritrovarono insieme all’Hampton House Motel di Miami.

La sceneggiatura di Quella notte a Miami… è disponibile a questo link.

La Tigre Bianca

La Tigre Bianca (The White Tiger), adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Aravind Adiga del 2008 ad opera di Ramin Bahrani, racconta la parabola di Ashok (Adarsh Gourav), un ricco imprenditore indiano. Una vita, quella di Ashok, caratterizzata da l’ardente desiderio di rivalsa verso tutti i soprusi e le angherie subite.

La sceneggiatura di La Tigre Bianca è disponibile a questo link.