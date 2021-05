Pablo Picasso e la Guernica di cioccolato

Quando i nazisti chiesero a Pablo Picasso se avesse realizzato lui Guernica, il Maestro rispose:

“No, lo avete fatto voi“.

Guernica è un’opera dalla potenza evocativa indiscutibile che rappresenta gli orrori della guerra, e vista la sua importanza storica non stupisce che sempre più artisti appartenenti a discipline differenti si cimentino in omaggi e riproduzioni di questo emblematico olio su tela. Quest’oggi vi parleremo di un gruppo di cioccolatieri spagnoli, ben 40, che hanno riprodotto Guernica a grandezza naturale, una vera e propria impresa!

Prima, però, è giusto dedicare qualche parola all’opera in sé e al suo significato storico e simbolico.

Guernica: cenni storici e breve analisi dell’opera

Guernica è un dipinto dai colori quasi inesistenti, ma non è un caso: la scelta del bianco e nero simboleggia infatti la deprivazione dei colori della vita perpetrata dai conflitti, mentre la composizione caotica, i volti distorti da orribili smorfie di dolore e i cadaveri riflettono il caos, la follia e l’insensatezza delle guerre.

Considerata una delle opere più emblematiche non solo dell’intera produzione di Pablo Picasso, ma della storia dell’arte nel suo complesso, Guernica venne realizzata con la tecnica dell’olio su tela dal Maestro indiscusso dell’Avanguardia novecentesca nota come Cubismo fra il 1 maggio e il 4 giugno 1937. Fonte di ispirazione fu il bombardamento, da parte delle Legione Condor della flotta aerea nazista e dell’Aviazione Legionaria italiana, della cittadina basca di Guernica, avvenuto il 26 aprile del medesimo anno.

Guernica: la riproduzione di cioccolato in dimensioni reali!

Lo Smithsonian Magazine ha riportato la notizia di questo dolce omaggio a un’opera così amara. Circa 40 cioccolatieri dell’associazione locale Euskal Gozogileak (“Cioccolatieri Baschi”) hanno collaborato per realizzare una replica a grandezza naturale di Guernica che misura, come l’originale, ben 3,49 m x 7,77 m. Il team ha ricreato le figure spigolose e le pennellate di Picasso con diversi tipi di cioccolato, realizzando 14 pannelli per mettere insieme il progetto.

Potete ammirare qui di seguito una splendida immagine che mostra l’opera ultimata sullo sfondo di una esibizione di danza…

…e un video in cui possiamo vedere i maestri cioccolatieri all’opera:

