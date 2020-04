Paizo annuncia il contest online Battle of the Pantheons

Paizo, la casa editrice americano nota al grande pubblico soprattutto per il gioco di ruolo Pathfinder, ha appena lanciato sul proprio sito il bando di partecipazione al suo nuovo contest online: Battle of the Pantheons.

La gara avverrà in collaborazione con il noto podcast Know Direction, il più longevo podcast dedicato a Pathfinder.

Se avete sempre voluto provare a cimentarvi nella creazione di ambientazioni fantasy, e il lato religioso è tra quelli che vi stuzzica maggiormente, questa nuova competizione fa decisamente al caso vostro.

Infatti nel “bando di gara” viene rivelato quale sarà l’oggetto della gara: la creazione di un pantheon di divinità completamente nuovo.

Il concorso si svolgerà in diverse fasi ed è stato detto che la prima scrematura delle candidature avverrà sulla base di specifici criteri di ammissione (al momento non ancora del tutto noti) e che il prodotto finale dovrà poter essere utilizzabile nel circuito di gioco organizzato Paizo (la Pathfinder Society).

Ogni partecipante al contest avrà diritto a inviare un Pantheon. Nel materiale inviato dovranno essere presenti un intero blocco di statistiche di gioco, restrizioni morali, Domini, divieti, lista degli dei e così via. Ogni proposta dovrà essere accompagnata da un testo di non più di 150 parole che fornisca maggiori dettagli sul Pantheon. Ovviamente, tutto il materiale creato dovrà essere giocabile secondo i termini della Pathfinder Society.

A tal proposito la Paizo invita tutti color che volessero prendere parte al contest a leggere a fondo “Pantheons in Lost Omens: Gods & Magic” (il manuale dedicato alla religione nel mondo di Golarion) e a cercare formazioni più approfondite nel blog “Friends in High Places”.

Oltre alle regole per accedere al concorso è stata resa nota la composizione della giuria che vedrà tra i suoi membri elementi di spicco del già menzionato podcast Know Direction:

: ideatore del contest, autore di diversi libri e accessori per il gioco, collaboratore freelance per Paizo e profondo conoscitore delle regole di Pathfinder (di cui gestisce due comunità di gioco) Alex Augunas : proprietario della Everybody Games, co-conduttore di Know Direction: beyond. Forse iniziato ai gdr in uno dei modi più strani: un amico si finse suo padre al telefono per farlo uscire da scuola perché mancava un giocatore

Ryan Costello: creatore di Know Direction, è co-conduttore del podcast nonché Direttore delle Operazioni del network.

: conosciuto più probabilmente per Perram, è un appassionato di giochi (non solo di ruolo) da sempre , collabora da oltre dieci anni con il Know Direction Network, e ha contribuito a produrre migliaia di ore di materiale dedicato alla community di Pathfinder Vanessa Hoskins : dal 2015 scrive per la Pathfinder Society e ha creato diverse piccole avventure sia sia per Pathfinder che per Starfinder. Ha inoltre fornito moltissimi elementi di gioco come regole, opzioni per i giocatori e meccaniche di gioco. Inoltre è Game Master presso Stellar, il podcast di avventure di Know Direction

Vi informiamo che per il vincitore del contest non riceverà alcun compenso economico ma avrà la possibilità di partecipare ad un episodio del podcast di Know Direction. Inoltre il materiale vincitore avrà l’autorizzazione per essere ufficialmente utilizzabile nel circuito della Pathfinder Society.

E, aggiungiamo noi, non è detto che da questo non possa nascere qualche interessante collaborazione: negli anni diverse case editrici hanno integrato nel proprio staff brillanti autori conosciuti grazia contest di questo tipo (il caso più celebre è forse Keith Baker, che nel lontano 2002 si fece conoscere in questo modo con Eberron).

Il termine di presentazione delle entrate scade il 10 Maggio 2020 ore 23:59 orario standard del Pacifico