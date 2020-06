Paizo annuncia quali titoli porterà al Free RPG Day 2020

Paizo, casa di produzione americana nota al grande pubblico principalmente per Pathfinder (da poco arrivato alla seconda edizione), ha da poco annunciato con cosa prenderà parte al Free RPG Day 2020.

L’evento, nato nel lontano 2007, nel corso degli anni è diventato un vero e proprio appuntamento fisso per migliaia di giocatori in tutto il mondo e permette alle principali aziende di far conoscere i propri prodotti ai giocatori ma soprattutto a questi ultimi di far continuare il divertimento anche dopo l’evento.

Caratteristica peculiare di questa kermesse è infatti il fatto che partecipando è possibile portare a casa moltissimo materiale gratuito, e non è raro che alcuni “pezzi” vengano preparati appositamente, diventando così oggetto di collezionismo tra gli appassionati.

Tradizionalmente il Free RPG veniva organizzato nel mese di Giugno ma quest’anno, causa le restrizioni imposte dal covid, l’evento è stato rimandato al 25 Luglio.

Ospite abituale di questa giornata dedicata al gioco, Paizo ha ufficialmente alzato il sipario, rivelando così cosa porterà ai propri affezionati fan.

Nello specifico in questa edizione del Free RPG Day, l’azienda americana porterà due diverse avventure dedicate rispettivamente a Pathfinder e al suo “cugino” fantascientifico, Starfinder.

A portare avanti la bandiera del fantasy ci penserà Little Trouble in Big Absalom. Qui i giocatori vestiranno i panni di sagaci e nobili creature, nel tentativo di acquisire onore e prestigio per il proprio clan.

Curiosi di sapere cosa saremo chiamati a giocare? Beh, niente di meno che dei…coboldi!

Composto da due avventure collegate ma distinte Little Trouble in Big Absalom trasformerà i giocatori in cinque membri del clan Hookclaw intenti ad esplorare una tomba ricca di tesori appena scoperta da alcuni scavatori.

ma le sorprese non finiscono qui: i personaggi non saranno solo pregenerati, ma saranno creati usando le regole presenti nella Pathfinder Advanced Player’s Guide, un manuale non ancora presente in commercio: questo permetterà di “buttare un occhio” sugli ancora misteriosi contenuti di questa inedita pubblicazione.

Considerando il tipo di creature coinvolte e il chiaro riferimento a Grosso guaio a Chinatown è probabile che ci sarà molto caos e tanto divetimento.

Passando invece a Starfinder, Paizo porterà l’avventura Skitter Home.

Qui i partecipanti vestiranno i panni di alcune skittermandre, dei piccoli esseri pelosi con 6 braccia, la cui vacanza verrà interrotta da due pericolose minacce che minacciano di sabotare le festività.

Stando a quanto detto dalla Paizo, l’avventura permetterà di affrontare i due pericoli nell’ordine preferito e di farlo sia in una sorta di “mini-campagna” che in maniera distinta tra loro.

Nella prima un malvagio antagonista cercherà di rovinare la festa del Reetmander (un evento celebrato in occasione dell’eclissi lunare sul pianeta natale dei nostri involontari eroi), mentre nella seconda missione i nostri dovranno scendere in un complesso di caverne sotterranee in una pericolosa missione di salvataggio.

Entrambi i moduli saranno distribuiti gratuitamente durante il Free RPG day in formato cartaceo…ma non temete: coloro che non potranno partecipare avranno la possibilità di scaricare una versione digitale dei due volumi trenta giorni dopo la manifestazione.