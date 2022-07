Buone nuove per la serie TV di Prime Video Paper Girls: è arrivato il trailer ufficiale della prima stagione, che debutterà sul servizio di streaming il 29 luglio in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La serie è basata sulle graphic novel bestseller di Brian K. Vaughan, illustrate da Cliff Chiang ed edite da BAO Publishing.

Paper Girl in un'immagine dal poster ufficiale

Paper Girls è un viaggio personale ad alto rischio visto attraverso gli occhi di quattro ragazze. Il cast principale, grazie al quale la storia diventerà via via più chiara ed emozionante, è composto da Tiffany Quilkin nei panni di Camryn Jones, Erin Tieng in quelli di Riley Lai Nelet, Mac Coyle nel ruolo di Sofia Rosinsky e KJ Brandman in quello di Fina Strazza. Con loro, anche Ali Wong nella versione adulta di Erin, e Nate Corddry nelle vesti di Larry e Adina Porter in quelle di Prioress.

Il trailer ufficiale di Paper Girls

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze – Erin, Mac, Tiffany e KJ – che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro, più precisamente nel 2019, le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato.

Questa ricerca le porterà a incontrare le versioni adulte di sé stesse. Rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

Dopo la trama, qui sotto potete vedere il trailer ufficiale con i sottotitoli in italiano di Paper Girls:

Paper Girls è prodotto da Amazon Studios e Legendary Television in associazione con Plan B. I produttori esecutivi sono Stephany Folsom, Christopher Cantwell, Christopher C. Rogers, Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Steven Prinz e Plan B. La serie è creata per la televisione da Folsom. La prima stagione è diretta da Mairzee Almas, Georgi Banks-Davies, Destiny Ekaragha e Karen Gaviola.