Lavazza ti regala Disneyland! In palio 100 cofanetti viaggio!

Lavazza, uno dei brand di caffè più amati e riconosciuti a livello mondiale, ha lanciato un concorso che potrebbe trasformare il vostro prossimo acquisto di caffè in un'esperienza indimenticabile. Grazie alla collaborazione con Disneyland Paris, potete vincere fantastici premi che vi permetteranno di vivere momenti magici e avventurosi. Il concorso "Vinci un’esperienza eroica a Disneyland Paris" mette in palio premi incredibili, tra cui 100 cofanetti "Cappuccino da eroi" e due viaggi esclusivi per 4 persone nel celebre parco divertimenti. Bere un caffè Lavazza è sempre un piacere, e per godere al meglio di questa esperienza, è fondamentale utilizzare una macchina da caffè di alta qualità. A tal proposito, vi invitiamo a consultare la nostra guida alle migliori macchine da caffè, dove troverete consigli e suggerimenti per scegliere il dispositivo più adatto alle vostre esigenze.

Concorso Lavazza Disneyland Paris, come partecipare

Partecipare al concorso è estremamente semplice e accessibile a tutti. Tutto ciò che dovete fare è acquistare un prodotto Lavazza a vostra scelta. Se scegliete Lavazza Qualità Rossa, aumenteranno le vostre possibilità di vincita. Una volta effettuato l'acquisto, registratevi sulla pagina dell'iniziativa inserendo i vostri dati personali e quelli dello scontrino. La registrazione vi permetterà di scoprire immediatamente se siete tra i fortunati vincitori di uno dei cofanetti "Cappuccino da eroi". Questo semplice processo rende la partecipazione al concorso rapida e alla portata di tutti.

Il concorso offre due categorie di premi. La prima include 100 cofanetti "Cappuccino da eroi", ognuno dei quali contiene due eleganti tazze cappuccino Lavazza e uno stencil in acciaio del Marvel Avenger Campus. Questi set sono perfetti per gli amanti del caffè e per chi desidera aggiungere un tocco di stile e originalità alla propria routine quotidiana. Il premio più ambito, tuttavia, è il viaggio a Disneyland Paris per 4 persone. Questo pacchetto comprende un volo andata e ritorno in classe economy dall'aeroporto più vicino alla residenza del vincitore, trasferimenti, un pernottamento in una camera quadrupla presso il Disney’s Hotel New York con prima colazione inclusa, e l'ingresso per due giorni al parco Disneyland Paris. Un'occasione unica per vivere un'avventura straordinaria con la famiglia o gli amici.

Il concorso è attivo fino al 10 settembre 2024 e per maggiori dettagli e il regolamento completo è possibile consultare le informazioni disponibili sul sito ufficiale di Lavazza. È fondamentale conservare il documento di acquisto, poiché potrebbe essere richiesto in caso di vincita per la verifica. Anche i premi non assegnati o non reclamati saranno riassegnati tramite un'estrazione di recupero, offrendo ulteriori possibilità di vittoria.

Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza unica e irripetibile. Collegatevi alla pagina dell’iniziativa, registratevi e scoprite se siete tra i fortunati vincitori. La collaborazione tra Lavazza e Disneyland Paris celebra valori comuni come l'eccellenza, l'innovazione e il divertimento, offrendo ai partecipanti non solo premi eccellenti, ma anche un legame con due marchi iconici e amati in tutto il mondo​.

