Nei mesi scorsi ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney Plus la nuova serie Tv del Marvel Cinematic Universe con protagonista She-Hulk. Lo show introduce il personaggio di Jennifer Walters, interpretato da Tatiana Maslany, un avvocato in carriera capace di trasformarsi in She-Hulk. La prima stagione della serie Tv di She-Hulk è attualmente composta da nove episodi tra i quali ha fatto capolino il personaggio di Daredevil. Tuttavia, la versione di Daredevil presente nello show è notevolmente più leggera e più comica rispetto a quanto visto nella serie Netflix del personaggio, e questo ha portato a una serie di lamentele da parte dei fan. Per questo motivo, scopriamo cosa ne pensa Charlie Cox della controversa scena nella quale Daredevil fa la famosa passeggiata a piedi nudi nella serie TV She-Hulk.

La passeggiata di Daredevil in She-Hulk

In She-Hulk: Attorney at Law, i personaggi di Daredevil e She-Hulk iniziano all’interno dello show una storia d’amore e proprio per via di questo rapporto vi è una scena nella quale l’eroe di Charlie Cox torna a casa la mattina dopo una notte di passione.

Foto: She-Hulk Disney MCU

Questa sembra non essere piaciuta a tutti i fan e, secondoquanto riportato, durante una recente intervista con Digital Spy, Charlie Cox ha ammesso lui stesso di aver avuto alcuni dubbi sulla scena e di come questa sarebbe stata accolta dai fan del franchise:

Ci sono cose che fai quando interpreti un supereroe. Ci sono scene che leggi e dici: I fan lo adoreranno. Questo è da urlo. E poi ci sono cose come questa camminata, dove dici Non lo so. Questa cosa potrebbe andare in due modi. Questa cosa potrebbe piacere molto ai fan o potrebbe essere qualcosa che sembra andare contro la natura di ciò che amano, del carattere e il tono del personaggio che hanno conosciuto in passato. La cosa buona di farlo in qualcosa come She-Hulk è che non è lo show di Daredevil. Era mio compito come attore entrare nello show di un’altra persona e abbracciare il tono, rimanendo il più fedele possibile al personaggio. In questo mondo, Matt è a Los Angeles, e si scioglie un po’ i capelli. Si sta solo divertendo. Lo sta uccidendo in aula. Sai, ha un’avventura con un avvocato davvero bello e carismatico. E poi arrivano a fare cose da supereroi. Sembrava molto diverso da tutto ciò che avevo fatto in passato nelle vesti di quel personaggio, ma era anche molto eccitante, nuovo e diverso e comunque in linea con il personaggio.

Charlie Cox ha poi continuato dando un importante suggerimento:

Se leggi i fumetti, ci sono una serie di fumetti di Daredevil in cui il tono è molto più leggero, ed è molto più sciocco e goffo di quanto forse abbiamo fatto in precedenza con questo personaggio. Non puoi accontentare sempre tutte le persone. Se She-Hulk non fa per te, allora non guardarlo. Guarda qualcos’altro.

E voi, avete apprezzato la passeggiata di Daredevil in She-Hulk?

Dove vedere She-Hulk: Attorney at Law

La prima stagione di She-Hulk: Attorney at Law con Jennifer Walters e Charlie Cox è disponibile con nove puntate sulla piattaforma streaming Disney Plus.

