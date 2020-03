Passione Cinema, in arrivo tanti classici Universal!

Universal ha annunciato ufficialmente il secondo appuntamento con Passione Cinema, che permetterà a tutti gli appassionati del settore cinematografico di recuperare tanti imperdibili classici per rivederli e collezionarli. L’appuntamento, per il momento, è fissato per il prossimo 22 aprile.

Per chi non lo sapesse, la collana Passione Cinema si pone l’obiettivo di rilanciare tantissimi grandi film targati Universal, che saranno riproposti con un look svecchiato rispetto l’edizioni originali. Come se non bastasse, ciascun film dell’etichetta sarà godibile nel formato Blu-Ray.

Il prossimo 22 aprile i film previsti in uscita sono Gli avvoltoi hanno fame, Dragonheart, La maschera di Zorro, Omicidio a luci rosse, Paycheck, Quadrphenia, Safe house, Sierra Charriba, Il mistero di Sleepy Hollow e Case 39.

Insomma, l’appuntamento per Passione Cinema è stato ufficialmente fissato. Non resta altro che attendere un mese e moltissimi appassionati avranno la possibilità di accaparrarsi un classico del cinema targato Universal.