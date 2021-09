Pathfinder Arena: la lotta comincia a Play 2021

Giochi Uniti, la casa editrice licenziataria del gioco di ruolo Pathfinder, ha da poco annunciato che a breve darà il via alla raccolta fondi per la produzione di Pathfinder Arena il primo gioco da tavolo ispirato alla seconda edizione del celebre prodotto Paizo. La campagna di finanziamento avrà luogo sulla piattaforma Kickstarter e, in base alle preferenze, permetterà di avere il gioco in italiano o in inglese. Inoltre tutti coloro che daranno il loro supporto nelle prime 24 ore avranno in omaggio l’esclusiva miniatura del Drago Nero!

Sebbene l’avvio della raccolta fondi sia previsto per il mese di Novembre, il gioco sarà visionabile e giocabile nel corso della prossima edizione di PLAY Modena.

Vero e proprio main event della casa editrice, nel corso della fiera sarà infatti possibile mettere le mani su un mock-up giocabile (una versione non definitiva ma molto avanzata) che permetterà di capire il funzionamento del gioco. Pathfinder Arena sarà un progetto completamente italiano, concepito e sviluppato dal trio di autori Roberto Tibuzzi, Flavio Anzidei e Giorgio Serafini. Autori che saranno presenti per tutta la fiera presso lo stand 34 del Padiglione A.

Pathfinder Arena sarà un gioco competitivo per 2-4 giocatori dove i partecipanti, nei panni di alcuni dei personaggi più iconici del celebre gioco di ruolo, dovranno affrontare e sconfiggere creature sempre più forti e pericolose con lo scopo di diventare l’unico e incontrastato campione dell’Arena.

Il sistema di gioco prevede un progressivo potenziamento dei personaggi grazie all’uso di carte e oggetti, ma a farla da padrona saranno tattica e strategia. I personaggi non potranno infatti attaccarsi tra di loro ma dovranno sfruttare le creature che scenderanno nell’Arena per danneggiare gli altri concorrenti. I mostri saranno infatti mossi dai giocatori stessi, grazie alla possibilità di “manipolare” le tessere del campo da gioco, che dovranno trovare il modo più proficuo per fargli fare il lavoro sporco per noi.

Anticipare le mosse avversarie e muoversi nella maniera più efficace per prevenirle sarà fondamentale per arrivare alla vittoria.

In attesa che la raccolta fondi dedicata prenda il via, vi ricordiamo che, per rimanere informati su tutto quello che riguarda Pathfinder Arena potete iscrivervi al gruppo facebook o alla pagina Kickstarter dedicata.