Annunciato in pompa magna nel 2020 Star Wars: Rogue Squadron è letteralmente scomparso dai radar di Lucasfilm, arrivando a non avere più una data di uscita. Il nuovo progetto ambientato nella galassia lontana, lontana sarebbe dovuto uscire il 23 dicembre 2023, ma Disney lo ha rimosso dal suo calendario. In ogni caso, come annunciato da Patty Jenkins su Twitter, lo sviluppo del film sarebbe ancora attivo.

Star Wars: Rogue Squadron è ancora in lavorazione

Lasciai originariamente la produzione di Rogue Squadron dopo un lungo e produttivo periodo quando era ormai diventato chiaro che il film non sarebbe uscito subito e non volevo ritardare ancor di più Wonder Woman 3. Quando l’ho fatto Lucasfilm mi ha chiesto se volessi tornare dopo aver finito Wonder Woman 3 e ne sono stata onorata. Hanno stretto un nuovo accordo con me e sono ancora del bordo del progetto. Lo sviluppo del film non si è mai fermato da allora. Non so ancora se il film vedrà o meno la luce, non sappiamo mai quando il processo di sviluppo viene completato, ma sono fiduciosa del suo potenziale.

Stando alle sue dichiarazioni, dunque, Patty Jenkins è ancora la regista scelta per dirigere il film incentrato sulle imprese della Rogue Squadron, la formazione d’elite della Flotta Ribelle specializzata in missione ad alto rischio in cui ha militato brevemente anche Luke Skywalker.

Con Rogue Squadron ancora in stand-by, dunque, il futuro cinematografico di Star Wars appare sempre più nebuloso. Anche sul film diretto da Taika Waititi non si hanno più aggiornamenti, ma il regista aveva già messo le mani avanti affermando di essere ben consapevole di non poter soddisfare tutti i fan. Discorso opposto per il piccolo schermo, medium che Star Wars sta sfruttando appieno con numerose serie TV per accrescere il suo universo.