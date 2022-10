Nuova pausa per il manga Bungo Stray Dogs, seria scritta da Kafka Asagiri e disegnata da Sango Harukawa ed edita nel nostro Paese dalla casa editrice Planet Manga. Secondo quanto annunciato dall’account Twitter ufficiale del franchise, la serie andrà in pausa a causa di “certe circostanze”, che non sono state però esplicitate. Pertanto la storia non proseguirà prima di novembre.

Vi ricordiamo che la pubblicazione del manga era stata interrotta anche in precedenza nel gennaio 2021 sempre a causa di alcune “circostanze”, incluso il coinvolgimento degli autori nel romanzo Bungō Stray Dogs: Storm Bringer.

Bungo Stray Dogs: manga e anime

Il manga, incentrato su una lega di figure letterarie con poteri soprannaturali, è stato serializzato sulla rivista Young Ace di Kadokawa Shoten dal 4 dicembre 2012. Nel nostro Paese è edito dalla Planet Manga (potete recuperarlo su Amazon!), che ne ha recentemente proposto una nuova ristampa, intitolata Bungo Stray Dogs – Discovery Edition.

La stessa casa editrice ha pubblicato gli spin-off Bungo Stray Dogs BEAST, (qui la nostra recensione), incentrato su Ryuunosuke Akutagawa, di Kafka Asagiri. Inoltre qualche tempo fa, è stato annunciato un nuovo manga spin-off, Bungo Stray Dogs: Dazai, Chūya, Jūgosai (Dazai e Chūya a 15 anni), basato sull’omonima light novel spin-off uscita nell’agosto 2019 che esplora il passato dei personaggi Osamu Dazai e Chūya Nakahara.

Per quanto riguarda l’adattamento anime, la prima stagione è andata in onda da aprile a giugno 2016, la seconda è stata trasmessa da ottobre a dicembre 2016, infine la terza stagione dell’anime ha debuttato nell’aprile 2019.

Crunchyroll Italia ha trasmesso l’anime in contemporanea al Giappone:

Buttato fuori dal suo orfanotrofio e mezzo morto di fame, Nakajima Atsushi incontra due strani uomini. Uno di loro, Dazai Osamu, sta cercando di affogarsi in un fiume alla luce del sole. L’altro, l’occhialuto Kunikida Doppo, se ne sta nervoso sulla riva mentre sfoglia un quaderno. Entrambi fanno parte dell’Agenzia di Detective Armati, che si dice risolva casi di cui nemmeno la polizia o l’esercito possono occuparsi. Atsushi finisce per accompagnarli in una missione per eliminare una tigre mangia uomini che sta terrorizzando la popolazione…

Nella città virtuale di Yokohama ci sono individui che portano il nome dei Bungo, i “sommi scrittori”, che possiedono poteri sovrannaturali legati al proprio nome. Sta per cominciare la battaglia tra questi misteriosi poteri!

La quarta stagione sarà presentata in anteprima internazionale a gennaio dell’anno prossimo.