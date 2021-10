Mentre i fan di Peaky Blinders stanno aspettando con trepidazione l’uscita della nuova stagione della serie, il suo creatore, Steven Knight, ha annunciato che le riprese del film legato alla saga della famiglia Shelby comincerà le sue riprese nel corso del 2023.

Peaky Blinders, le riprese del film inizieranno nel 2023

Secondo il creatore della serie, Steven Knight, le riprese del film basato sulle vicende di Peaky Blinders dovrebbero iniziare nel corso del 2023, quindi dopo l’uscita della sesta e conclusiva stagione del programma. Questi dettagli sono stati raccontati da Knight a in occasione del BFI London Film Festival, e riportati da Variety: il creatore della serie di successo ha raccontato che sarà proprio la pellicola a chiudere il cerchio delle vicende della famiglia Shelby e dell’organizzazione criminale a cui fa capo il Thomas Shelby di Cilian Murphy.

Le riprese dell’ultima stagione di Peaky Bliders, sempre secondo Knight, sono state concluse e attualmente sono in fase di montaggio in vista dell’uscita della stagione nel corso del 2022. La scrittura della sceneggiatura della pellicola sta per iniziare, e ovviamente sarà ambientata a Birmingham, dove si svolgeranno anche le sue riprese. Da sottolineare però la dichiarazione precisa di Steven Knight, in cui definisce la pellicola come “la fine di Peaky Blinders per come lo conosciamo“. Che sia dunque un modo per lasciare aperta la possibilità a spin off, prequel o sequel? L’unica certezza è che, dopo questo film, il futuro di Peaky Blinders non sarà più legato a quello di Steven Knight, che ha deciso di lasciare il testimone a qualcun altro.

Con la fine della precedente stagione, uscita nel 2019, la produzione di Peaky Blinders ha subito un brusco ritardo dovuto alla pandemia da COVID19: le riprese dell’ultima stagione sarebbero dovuto avvenire a Marzo 2020, venendo spostate a Gennaio 2021. Lo scorso 16 Aprile, inoltre, è venuta a mancare una dei volti più importanti della serie, Helen McCrory, che nella serie interpretava la Zia Polly, e non è tutt’ora dato sapere se l’attrice abbia fatto in tempo a girare alcune scene per la serie.

Trovate attualmente le prime 5 stagioni di Peaky Blinders su Netflix, a nostro parere una delle migliori serie attualmente pubblicate dal colosso dello streaming sulla propria piattaforma: potete scoprire quali sono le altre nel nostro articolo dedicato. Se siete già della serie di Steve Knight, su Amazon trovate una nutrita sezione di prodotti correlati, dalla versione home video al libro La vera storia dei Peaky Blinders, dove viene raccontata la verità storica sulla gang criminale di Birmingham.