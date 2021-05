In arrivo i peluche dei mostri di Dungeons & Dragons

Kidrobot omaggerà Dungeons & Dragons con una linea di peluche dedicati a quattro mostri iconici del gioco di ruolo più famoso del mondo. Questi mostri di pezza andranno ad arricchire la serie Phunny e saranno un Beholder, un Orsogufo delle nevi, una Bestia Distorcente e un Mimic.

I Phunny di Dungeons & Dragons, disponibili in commercio a partire dal mese di ottobre, avranno una dimensione di circa 19,5 centimetri eun prezzo di 14,99 dollari. Questa fascia di prezzo si posiziona così in quel segmento di mercato occupato dai Funko Pop! e altri giocattoli da collezione, come per esempio le Figurines of Adorable Power di Ultra Pro (che potete acquistare a questo link di Amazon).

Nonostante le rispettive controparti mostruose siano tra le creature più feroci e temute, la versione di peluche offrirà una rappresentazione tutt’altro che spaventosa: le quattro iconiche creature avranno un aspetto buffo e “coccoloso” che renderà questi pupazzetti un regalo perfetto per tutti coloro che adorano un’estetica Kawaii o in grado di a trovare la bellezza anche nelle creature più letali e mostruose.

I quattro mostri selezionati per far parte di questa prima serie di Phunny rappresentano alcune delle minacce storiche, affrontati da una moltitudini di giocatori fin dalle prime edizioni di D&D.

L’Orsogufo, tra i quattro, è un mostro solitamente riservato per gli avventurieri più giovani e inesperti, ragion per cui viene spesso ricordato con affetto: in questa versione giocattolo è caratterizzato da un’espressione minacciosa (ma adorabile) con tanto di penne arruffate.

La Bestia Distorcente è una pantera mostruosa in grado di teletrasportarsi e creare immagini illusorie di sé per confondere i suoi nemici. In quanto emanazione felina, la versione di Phunny viene rappresentata con un topo tra le fauci.

Croce e delizia degli avventurieri più avidi, il Mimic è un mostro che assume le sembianze di comuni oggetti inanimati, con la speranza di poter nutrirsi degli incauti che cercheranno di arraffare il tesoro.

Per concludere il Beholder è una delle aberrazioni più spaventose in cui gli sfortunati avventurieri possano mai imbattersi. Dotato di diversi peduncoli in grado di lanciare svariati effetti magici, questo grande occhio fluttuante rappresenta un avversario temibile poiché in grado di neutralizzare qualsiasi effetto magico. Nella versione di peluche questo mostro sfoggerà, giustamente, l’espressione sprezzante del Dungeon Master che pregusta già la sconfitta del party.