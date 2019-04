Pennyworth, la serie tv su Alfred di Batman, si mostra in un teaser

Qualche giorno fa è stato rilasciato un teaser trailer dedicato a Pennyworth, serie tv che racconterà le origini del maggiordomo di Batman.

Nelle storie di Batman è uno dei personaggi più iconici di sempre che ha fatto storia con il suo stile di comportamento pacato ed il suo iconico aplomb. Non parliamo di Bruce Wayne, naturalmente, ma del suo maggiordomo Alfred Pennyworth.

Il teaser rilasciato da Epix in questi giorni è proprio dedicato a lui e alla serie tv ideata per questo personaggio.

La serie televisiva, ambientata negli anni ’60, proporrà una storia inedita dedicata al passato del famoso maggiordomo mostrandolo come agente segreto dell’aeronautica britannica a Londra.

Ad oggi dal network sono stati già ordinati 10 episodi per questo serial e come showrunner è stato ingaggiato Bruno Heller già responsabile della serie Gotham. Il cast sarà composto da nomi noti quali Jack Bannon (nei panni di Alfred Pennyworth), Ben Aldridge (che sarà Thomas Wayne), Emma Paetz (la futura consorte di Thomas, Martha Kane) e infine Paloma Faith (che interpreterà Bet Sykes).

La serie TV arriverà su Epix (canale ufficiale di Metro-Goldwyn-Mayer) quest’estate, mentre non sappiamo ancora la data di uscita prevista per una sua localizzazione e distribuzione sul mercato italiano.

Alfred Thaddeus Crane Pennyworth, noto semplicemente come Alfred, è un personaggio dei fumetti creato da Bill Finger e Jerry Robinson nel 1943, pubblicato dalla DC Comics.

La sua prima apparizione in una fanzine risale al numero 16 della testata Batman (maggio 1943). La storia legata alle forze speciali, trattata nella serie tv, non rientra spesso nella trama originale dei fumetti dedicati a questo personaggio ma viene proposta in alcune continuity diverse da quella standard.