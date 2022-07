Sono passati ormai diversi giorni dall’uscita nelle sale del quarto capitolo dedicato alla avventure del dio del tuono, rivelatosi un successo al botteghino americano e internazionale. A quanto pare, però, Thor: Love & Thunder sarà bandito in Cina, continuando il trend dei film Marvel vietati, iniziato con Black Widow.

Thor: Love & Thunder sarà bandito in Cina?

Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder

La notizia è stata ripresa da The Hollywood Reporter, secondo cui il cinecomic verrà con molta probabilità bandito per via della presenza di scene e personaggi appartenenti al mondo LGBQT+. Nel film, infatti, ci sono chiari riferimenti che fanno capire come il personaggio di Valchiria sia bisessuale, mentre quello di Korg sia gay.

Sorte toccata di recente anche a Lightyear, film sulle origini del ranger spaziale che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, bandito per le stesse motivazioni. Al momento non ci sono state conferme nè smentite in merito, ma nel caso si tratterebbe del settimo film targato Marvel Studios a essere bandito in Cina: l’ultimo, in ordine cronologico, è stato Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Diretto nuovamente da Taika Waititi, Love & Thunder (qui la nostra recensione) introduce nell’MCU il personaggio di Mighty Thor, alter ego di Jane Foster interpretato da Natalie Portman, e Gorr il macellatore di dei, villain nei cui panni si è celato un camaleontico Christian Bale. A detta del regista il film è stato più difficile da scrivere rispetto al precedente e ha richiesto molti cambi per adattarsi pienamente alla continuity della Fase 4.

Il nuovo capitolo sul dio del tuono lascia tanti interrogativi irrisoluti e apre le porte a un futuro ancora più caotico (dato quello che accade nella prima scena post-credits). Al momento non è stato annunciato un altro film e Chris Hemsworth ha dichiarato di essere tornato a bordo di Love & Thunder soltanto per via di Taika.

La presenza del regista neozelandese, dunque, potrebbe essere il fattore principale che poterà l’attore a considerare di tornare ancora una volta nei panni del dio del tuono.