Brutte notizie per Shang-Chi e Gli Eterni, due delle più importanti produzioni Marvel di prossima uscita. Secondo un report pubblicato nelle ultime ore dal portale Variety, i due film sarebbero stati estromessi dalla diffusione nelle sale cinesi.

Ad alimentare questi dubbi ci ha pensato CCTV-6, uno dei più importanti canali televisivi del paese, che ha lasciato fuori dal trailer della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe i due film in questione. La situazione appare senza dubbio politica dal momento che il canale è sotto la giurisdizione del governo cinese.

Shang-Chi è stato più volte criticato dal giornale China Youth Daily per via di un ritratto apparentemente stereotipato e razzista di Fu Manchu, padre del protagonista nonchè villain del fumetto. Per correggere il tiro, i Marvel Studios hanno ingaggiato l’attore Tony Leung, che andrà a vestire i panni di Wenwu, personaggio creato appositamente per il film.

Shang-Chi e Gli Eterni non usciranno in Cina?

Anche Simu Liu, protagonista del film, ha spiegato come Shang-Chi scongiurerà gli stereotipi asiatici, ma a quanto pare non sembrerebbe essere abbastanza per il governo cinese. I fan potranno assistere al debutto della misteriosa organizzazione Ten Rings e del vero Mandarino, discostandosi dal plot twist di Iron Man 3. L’uscita in America è fissata al 3 settembre. Leggi anche: Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, chi è il Mandarino? La questione sembra invece essere più complicata per quanto concerne Gli Eterni. La regista Chloè Zhao, vincitrice del Premio Oscar per Nomadland, si è attirata le antipatie delle autorità cinesi per aver disprezzato la sua esperienza all’interno del Paese, definendolo un posto in cui le bugie regnano sovrane. Gli Eterni porterà in scena i personaggi ideati da Jack Kirby negli anni ’70 e vanta un cast stellare composto da Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harrington, Barry Keoghan e Kumail Nanjiani. L’uscita nelle sale americane è fissata al 5 novembre.