Peter Jackson cede la Weta Digital per una cifra record

Peter Jackson, il regista neozelandese che ha dato luce alla trilogia de Il Signore degli Anelli, ha annunciato la vendita della sua storica azienda di effetti speciali Weta Digital, a una società di software americana nota come Unity Software, società con sede a San Francisco. La compagnia statunitense ha deciso di acquisite Weta per la cifra record di 1,6 miliardi di dollari. Prem Akkaraju, che si è unito a Weta Digital all’inizio del 2020, rimarrà come CEO di WetaFX (questo il nome della nuova compagnia) mentre il CTO Joe Marks si unirà a Unity per supervisionare il lavoro.

Come riportato anche da CBR (qui la notizia originale) tra i primi software di Weta Digital che saranno integrati nel motore Unity troviamo Manuka, Lumberjack, Loki, Squid, Barbershop, HighDef e CityBuilder, cui se ne aggiungeranno altri a partire dai prossimi mesi. Weta continuerà in ogni caso a esistere, così come il team di programmatori professionisti, sempre sotto la supervisione di Jackson assieme a Akkaraju.

Grazie ai suoi effetti speciali, Weta Digital è entrata nell’immaginario del pubblico di tutto il mondo, dando vita a saghe cinematografiche e televisive di enorme importanza. Da Avatar al più recente Black Widow (che trovate a questo indirizzo a prezzo assolutamente speciale), passando per Il Trono di Spade, Il Signore degli Anelli, Il Pianeta delle Scimmie e The Suicide Squad – Missione Suicida. La fusione con Unity porterà sicuramente vantaggi anche per quanto riguarda la creazione di nuovi strumenti grafici, molti dei quali accessibili in forma assolutamente gratuita tramite cloud.

Ricordiamo che Unity Software è anche detentrice del motore di gioco multipiattaforma Unity, utilizzato per creare videogiochi e altre forme di intrattenimento digitale: questi è stato infatti utilizzato per lo sviluppo di giochi mobile di enorme successo come Pokémon Go, Call of Duty: Mobile, Beat Saber, Rust, Monument Valley e Cuphead.