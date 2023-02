Si fa ufficialmente ritorno sull’Isola che non c’è nel primo trailer di Peter Pan e Wendy, nuova rivisitazione in live action del celebre film d’animazione del 1953. A vestire i panni dei protagonisti ci penseranno i giovanissimi Alexander Molony e Ever Anderson, affiancati da Juse Law come Capitan Uncino e Yara Shahidi in quelli di Campanellino.

Il trailer di Peter e Wendy, nuovo live action Disney

Il film, diretto da David Lowery, uscirà esclusivamente su Disney+ il prossimo 28 aprile. Peter e Wendy segue le avventure dell’eternamente giovane Peter Pan, che porta via con sé una ragazzina di nome Wendy per unirsi a lui nella mitica terra dell’Isola che non c’è, un luogo dove anche lei può vagare libera senza paura di crescere. Le loro marachelle spaziano tra tutte le cose fantastiche, dall’incontro con le sirene ai pirati e alle fate, mentre si godono l’ottimismo illimitato dell’infanzia. Le prime immagini del film erano state mostrate lo scorso settembre al D23 Expo.

Nel resto del cast troviamo Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Jim Gaffigan, Noah Matthews Matofsky, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Alyssa Wapanatâhk, Felix de Sousa, Molly Parker, Alan Tudyk, Diana Tsoy, Caelan Edie e Florence Bensberg. Peter e Wendy arriva a sette anni di distanza da Pan, film di Joe Wright, e a ben 35 dall’uscita di Hook, uno dei film più celebri di Steven Spielberg. Yara Shahidi farà la storia come prima attrice di colore a vestire i panni di Campanellino.

L’offerta di Disney Plus