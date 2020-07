Peter Pan: Jude Law in trattative per il ruolo di Capitan Uncino

Dopo il blocco causato dalla pandemia di Covid-19, Disney Studio si sta preparando alla ripartenza. Tanti saranno i film che riprenderanno la lavorazione, una delle pellicole che desta più curiosità è sicuramente il reboot di Peter Pan. Sappiamo che Disney sta lavorando a un live action della classica fiaba di inizio Novecento dello scrittore James Matthew Barrie, critica però è la scelta dell’antagonista, Capitan Uncino. Dalle colonne del giornale Variety apprendiamo che Jude Law sarebbe in trattative per interpretare il ruolo di Uncino nel prossimo film Disney che avrà come titolo Peter Pan & Wendy e che vede come protagonisti i giovani attori Alexander Molony e Ever Anderson rispettivamente nei panni di Peter e Wendy.

A dirigerei film sceneggiato da Toby Halbrooks ci sarà David Lowery. I due non hanno certo un compito facile poiché la storia di Peter Pan è molto amata dal pubblico, soprattutto quello più giovane, ancora legato alla classica versione Disney e al film di Steven Spielberg del 1991 con protagonisti Robin Williams e Dustin Hoffman, dal titolo Hook – Capitan Uncino.

Infatti, già nel 2017 Lowery dichiarava quanto il progetto fosse stimolante e quanto egli fosse consapevole dell’importanza e della difficoltà del suo lavoro e di quanto fosse importante rendere giustizia al lavoro originale, soprattutto per giustificare un nuovo reboot della storia, già pietra miliare dell’animazione Disney. Dalle colonne di ComicBook.com, il produttore Jim Whitaker ha espresso grande soddisfazione per il lavoro di Lowery e per il nuovo adattamento cinematografico.

Un po’ di mistero aleggia ancora circa la distribuzione che avrà il film. Inizialmente era stato dichiarato che il film sarebbe stato trasmesso in streaming sulla piattaforma Disney+, come avvenuto con Lilli e il Vagabondo. Dal giornale Variety, però, apprendiamo che ad essere nelle volontà della Disney è, invece, la distribuzione nei cinema.