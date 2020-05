Piccolo S.H.Figuarts 2.0 da Tamashii Nations

Dopo aver esordito per primo anni fa nella linea S.H.Figuarts di Tamashii Nations dedicata a Dragon Ball, Piccolo subisce un meritato restyle (i fan lo richiedevano a gran voce) e si appresta a tornare con una versione 2.0 con nuove giunture, sculpt e accessori.

Piccolo (conosciuto in Italia come Junior) è il figlio di uno dei nemici storici di Goku, il “Grande Demone Piccolo” da cui riprende il nome. Questo essere antropomorfo fa parte di una razza aliena di un pianeta pacifico di nome Namek. Suo padre decise di intraprendere un viaggio interplanetario e si stabilì sul pianeta Terra dove a causa della sua natura ambivalente si sdoppio’ generando una parte buona (che divenne la divinità del pianeta terra) e una cattiva (il suo opposto). La natura di Piccolo fa si che se una delle dua parti viene a mancare perisce anche l’altra ed è il motivo per il quale, durante la storia, dopo che anche la parte malvagia si converte e diviene una forza del bene insieme ai vari guerrieri Z, che deciderà di riunirsi diventando così ancora più forte. Forte è anche il legame che unisce Piccolo al primogenito di Gohan, infatti è proprio il namecciano a fargli da padre, allenandolo duramente, dopo la prematura scomparsa di Son Goku per colpa di Radish all’inizio della serie Dragon Ball Z.