Intervistato da Total Film, il leggendario Pierce Brosnan ha parlato del Dr. Fate descrivendo i suoi poteri come una maledizione. Ricordiamo che Pierce Brosnan interpreterà il mistico Dr. Fate nell’imminente Black Adam che vedrà, nei panni del protagonista, Dwayne The Rock Johnson.

Pierce Brosnan su Dr. Fate: “I suoi poteri sono un maledizione”

In Black Adam, Pierce Brosnan sarà Kent Nelson, l’alter-ego del misterioso Dr. Fate. L’attore sessantanovenne ha parlato in maniera molto lucida del personaggio e dell’apporto che personale è riuscito a darvi:

Sono l’anziano del gruppo e mi dicono che sia uno dei supereroi DC più vecchi. Kent Nelson è un archeologo mentre il Dr. Fate può vedere il futuro, resuscitare i morti, teletrasportarsi e tutto questo indossando questo elmo dorato. Ma l’elmo è davvero essenziale per sprigionare i suoi poteri? Sì: sono una benedizione e una maledizione. Come se fosse una specie di dipendenza da una droga. Indossare l’elmo porta via parecchia energia. Vi dirò che è un oggetto davvero elegante, ben fatto e disegnato. Mi ci sono affezionato. Jaume Collett-Serra [il regista di Black Adam – Nda] mi coinvolto molto nello sviluppo del personaggio. Mi ha mandato design dell’elmo e dell’uniforme, ha voluto sempre sapere cosa ne pensassi.

trailer italiano di Black Adam

Pochi giorni fa, proprio il regista di Black Adam, Jaume Collett-Serra, si era espresso così sull’attore e sul personaggio:

Il suo superpotere, oltre la magia, è il carisma. Fate non può battere fisicamente Adam ma può parlargli. C’è bisogno di un attore speciale per interpretare un personaggio del genere, una leggenda. Il Dr. Fate è molto potente e solo un attore come Pierce Brosnan può interpretare qualcuno di potente senza strafare. L’ha fatto in una maniera davvero sottile. Voglio dire è una delle persone più cool del mondo, è stato James Bond! Come persona è magnetico, affascinante.

A proposito di Black Adam

Vi riproponiamo il trailer di Black Adam mostrato al San Diego ComiCon 2022:

Questa è la trama:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie’s Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate. Completano il team di interpreti Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, i cui ruoli sono ancora sconosciuti a pochi mesi dall’uscita nelle sale di Black Adam, fissata per il 20 ottobre 2022. Se vi interessa il personaggio di Black Adam, su Amazon potete acquistare il fumetto Ascesa e caduta di un impero.