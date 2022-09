Pinocchio di Disney Plus arriverà in esclusiva sulla piattaforma streaming da giovedì 8 settembre, in occasione del Disney Plus Day. La favola italiana più conosciuta al mondo torna a deliziare e ad ammonire gli spettatori in questa nuova iterazione live action che porta la firma del regista Robert Zemeckis, noto principalmente per aver diretto la trilogia di Ritorno al Futuro. Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, il cui cognome diventa nel film la marca di un sapone come esplicito tributo, venne pubblicato per la prima volta a Firenze nel lontano 1883. Nonostante questa favola sia così antica però, i suoi messaggi di fondo sono ancora attualissimi, facendone un romanzo di formazione completo ed educativo sulle conseguenze devastanti di un comportamento scorretto.

Pinocchio di Disney Plus e Pinocchio di Collodi

Pinocchio di Disney Plus si ispira sia alla favola di Collodi che al suo predecessore di casa Disney più illustre, ovvero il film di animazione Pinocchio del 1940. La storia resta grossomodo la medesima, come potete leggere dalla sinossi ufficiale del film, in cui trovate anche gli interpreti.

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Robert Zemeckis, Pinocchio rivisita in chiave live action l’amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero. Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata all’Academy Award Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all’Academy Award Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione. Il cast include inoltre Kyanne Lamaya nel ruolo di Fabiana (e della sua marionetta Sabina) e Lewin Lloyd in quello di Lucignolo.

Pinocchio

Il ritorno dell’amato classico Disney vedrà nel cast anche l’attore italiano vincitore di tre David di Donatello e due Nastri d’Argento, Giuseppe Battiston (Perfetti Sconosciuti, Pane e Tulipani), che interpreterà il ruolo di Mangiafuoco. Inoltre, la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreterà “Una stella cade”, la versione italiana di “When you wish upon a star”, brano cantato dalla Fata Turchina, personaggio che nel film ha il volto di Cynthia Erivo.

La storia ha inizio quando il vecchio Mastro Geppetto desidera che il burattino che ha appena creato diventi un bambino vero. Essendo fatto in puro legno di Pino, Geppetto decide di chiamarlo Pinocchio. Quando la Fata Turchina esaudisce questo desiderio, però, fa di Pinocchio una marionetta animata, non un bimbo vero. Per poterlo diventare, Pinocchio dovrà essere diligente, onesto, altruista e coraggioso, altrimenti le punizioni saranno tremende…

A tal proposito, la favola originale di Carlo Collodi è decisamente più spietata con Pinocchio, quando imbocca la strada sbagliata, nonostante l’insistente voce della sua “coscienza temporanea”, il Grillo Parlante. Le punizioni sono anche trasversali, perché finiscono per incidere negativamente anche sul povero Mastro Geppetto. Ognuna delle tentazioni in cui cadrà è rappresentata da personaggi che, a loro volta, sono le personificazioni di diversi concetti e situazioni della vita reale: il Gatto e la Volpe rappresentano i truffatori che promettono fama e ricchezza facili solo per un tornaconto personale, come Mangiafuoco è simbolo di conseguenze anche peggiori.

Pinocchio (voiced by Benjamin Evan Ainsworth) in Disney's live-action PINOCCHIO, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Disney Enterprises, Inc. .. 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

La storia è talmente profonda e ricca di simbologia da avere diverse interpretazioni, oltre a quella “letterale” di romanzo di formazione. Quella di Pinocchio è una storia di redenzione in cui troviamo elementi della mitologia classica (i bimbi che si trasformano in asini nel Paese dei Balocchi riprendono le Metamorfosi di Apuleio) e cristiana (il nome del Lucignolo tentatore ricorda quello di Lucifero, e l’episodio in cui Pinocchio e Geppetto finiscono nella gigantesca bocca di un mostro marino gigantesco rievoca la parabola biblica del profeta Giona, che fu inghiottito da una balena). Come nelle storie mitologiche a cui fa riferimento, anche nel Pinocchio di Collodi sono presenti molte scene brutali, come le torture e l’impiccagione di Pinocchio e la morte della Fata Turchina.

Tutti questi elementi non furono inclusi nel film animato del 1940 e non sono presenti nemmeno in Pinocchio di Disney Plus, il che rende la pellicola un film per famiglie perfetto anche per i bambini più piccoli, verso cui l’intento educativo dell’opera è rivolto.

Pinocchio di Disney Plus fra musica e colori

Grande protagonista di Pinocchio di Disney Plus è anche la musica, grazie alla presenza di una deliziosa colonna sonora e di brani cantati come il classico “When You Wish Upon A Star“, brano ripreso dal film di animazione omonimo del 1940 e che, da allora, è divenuto l’iconico tema musicale che accompagna il logo Disney. Ma questa non sarà l’unica canzone presente nel film!

Nella piuttosto breve durata di circa un’ora e 45 minuti Pinocchio di Disney Plus propone anche diversi brani musicali che non si limitano ad accompagnare le azioni dei personaggi, ma sono anche il mezzo attraverso cui riescono ad esprimere i loro sentimenti più profondi, producendo un risultato finale coinvolgente e a tratti anche commovente, riflettendo anche nella composizione dei brani musicali la stessa delicatezza della storia.

Jiminy Cricket (voiced by Joseph Gordon-Levitt) in Disney's live-action PINOCCHIO, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Disney Enterprises, Inc. .. 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Disney ci ha abituati a prodotti di grandissima qualità, e Pinocchio di Disney Plus non è certo da meno: oltre a una risoluzione cristallina, l’impiego della CGI dà risultati eccelsi, con livelli di realismo incredibili, grazie a un design minuziosissimo dei personaggi completamente digitali come il Grillo Parlante e il Gatto e la Volpe; inoltre, le animazioni sono assolutamente fluide, rendendo così l’interazione fra personaggi reali e virtuale molto realistica. Lo stesso Pinocchio, poi, richiama molto da vicino l’estetica della sua controparte animata. L’interpretazione di Tom Hanks è attenta, delicata e amorevole, e anche il lavoro degli altri attori e doppiatori è davvero eccellente (abbiamo visto il film in lingua inglese).

Dal punto di vista narrativo, poi, siamo di fronte a un film in cui alcuni episodi sono stati sostituiti da altri, il che rende Pinocchio di Disney Plus una rivisitazione originale di un grande, grandissimo classico della letteratura. Tuttavia, l’impressione è che gli episodi si susseguano in maniera fin troppo frenetica (ad esempio, il Gatto e la Volpe hanno pochissimo spazio), ma si tratta di una scelta ben precisa: come dirà lo stesso Geppetto a Pinocchio quando gli racconta cosa gli è successo, Geppetto ci dice che le avventure del suo burattino animato sono avvenute tutte nell’arco di un giorno: ecco perché gli avvenimenti si susseguono così rapidamente!

Conclusioni

Pinocchio di Disney Plus è una versione della storia volutamente sospesa nel tempo e inclusiva, soprattutto per le nuove generazioni estremamente attente a queste tematiche, anche se alcune scelte sono anacronistiche per l’Italia di quel tempo. Un delicato senso dell’umorismo che pervade di quando in quando la storia la rende un po’ più leggera, ma restano vividi gli ammonimenti a non fidarsi delle cattive compagnie, degli sconosciuti e dei truffatori che offrono guadagni facili.

Jiminy Cricket (voiced by Joseph Gordon-Levitt) in Disney's live-action PINOCCHIO, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Disney Enterprises, Inc. .. 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Pinocchio di Disney Plus è il film per famiglie che renderà felici grandi e piccini, una storia eterna che travalica il tempo e le generazioni.

L’offerta di Disney Plus