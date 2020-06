Pinocchio: Ewan McGregor sarà il Grillo Parlante nel film di Guillermo del Toro

Era la fine del 2018 quando abbiamo saputo che uno dei progetti sempre rimandati di Guillermo del Toro stava finalmente avanzando nella produzione. All’epoca fu semplicemente annunciato come un adattamento di Pinocchio realizzato con la tecnica dello stop-motion e che sarebbe stato pubblicato su Netflix.

In tutto questo tempo non abbiamo più saputo quasi nulla finendo inaspettatamente nel dimenticatoio. A sorpresa, però, sono giunte ulteriori novità sulla pellicola riguardanti il cast. Recentemente, infatti, l’attore Ewan McGregor ha fatto un’intervista con ACE Universe e ha rivelato che non solo avrà una parte nel film, ma che questa sarà quella di Jiminy Cricket, nonché il famoso Grillo Parlante. Queste le sue parole:

“Sto interpretando Jiminy Cricket nella versione di Pinocchio di Guillermo del Toro su cui avevo iniziato a lavorare prima di partire per New York, quindi parte della pellicola è già stata registrata. E ovviamente è animata in stop-motion, quindi ci vorrà molto tempo per girare l’intero film, ma la mia prima parte, che al momento vede la registrazione dei dialoghi, è quasi completa. Potrebbe esserci o meno una canzone che deve essere registrata. Non sono sicuro di essere libero di rivelare di più su questo aspetto”.

In realtà la presenza di Ewan McGregor era stata rivelata all’inizio di quest’anno dall’attore David Bradley, che nel film doppierà Gepetto, ma il personaggio che McGregor avrebbe interpretato non era stato reso noto. Molti, infatti, ipotizzavano che l’attore scozzese potesse dare la voce a Pinocchio.

La tecnica dello stop-motion è uno stile d’animazione molto apprezzato nella cinematografia perché ritenuto complesso, ma d’impatto. Se poi si aggiunge che a realizzare il tutto c’è il nome di Guillermo del Toro, capiamo bene come il progetto possa essere molto interessante.

L’uscita di Pinocchio su Netflix era inizialmente fissata per il 2021, ma considerando tutti i problemi di produzione a causa della pandemia di Coronavirus non è chiaro se l’uscita verrà confermata o meno. In teoria trattandosi di un film d’animazione, se le scene sono complete e hanno bisogno solo delle voci, l’uscita potrebbe essere confermata. Non ci resta che scoprire ulteriori dettagli ufficiali.