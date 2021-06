Platinum End: svelato in numero di episodi

Durante Jump Festa ’21 era stato rivelato che il manga Platinum End di Takeshi Obata e Tsugumi Ohba, autori anche di Death Note e Bakuman, sarebbe stato adattato in un anime.

La trasposizione animata sarà presentata in anteprima su TBS nell’autunno di quest’anno e finalmente sappiamo il numero di episodi, che saranno 24 e che verranno trasmessi da ottobre 2021 a marzo 2022 e che adatteranno tutta la storia del manga. Per ora non sappiamo ancora su quale piattaforma di streaming sarà possibile guardare la serie al di fuori del Giappone.

Platinum End: l’anime

Lo staff dell’anime vede Hideya Takahashi (Strike Witches: Road to Berlin, Le Bizzarre Avventure di JoJo – Vento Aureo) come direttore dell’adattamento animato di Platinum End presso lo studio Signal MD (Birthday Wonderland) su sceneggiature coordinate da Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation, Hayate the Combat Butler, Gangsta.)

Koji Odate (No Game, No Life) cura il character design, lo studio KUSANAGI (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) si occupa dei fondali, Masanori Ikeda dirige la computer grafica e Takatoshi Hamano dirige il sonoro presso Magic Capsule.

Questa la key visual:

Qui sotto potete guardare il primo video promozionale dell’anime:

Platinum End: il manga

Il manga di Platinum End, di Sugumi Ohba e Takeshi Obataha, ha esordito nel 2015 sulla rivista mensile Jump SQ edita dalla Shūeisha, dal 4 novembre 2015 al 4 gennaio 2021, ben tre anni dopo la conclusione di Bakuman.

L’edizione italiana è curata e distribuita dalla Planet Manga, che pubblicherà l’ultimo volume a luglio insieme alla Discovery Edition del primo. Questa la trama:

Mirai, rimasto orfano, vive miseramente subendo le angherie dei parenti che l’hanno adottato. In preda alla disperazione, il giorno del diploma di scuola media il ragazzo decide di suicidarsi. Un attimo prima della sua morte si imbatte nell’angelo Nasse, che intende ridargli la voglia di vivere.

