Pokémon: annunciata collaborazione con Levi’s

Quest anno, il brand Pokémon festeggerà il suo 25° anniversario e in occasione di ciò, è stata annunciata una collaborazione col noto brand di abbigliamento Levi’s.

La collezione dedicata ai mostriciattoli tascabili renderà omaggio ad una delle allenatrici più amate dell’intero universo Pokémon: la capopalestra di tipo acqua Misty. Levi’s, infatti, renderà disponibile sul mercato un outfit identico a quello dell’allenatrice nella sua versione dell’anime, con licenza ufficiale Pokémon: jeans corti a vita alta, bretelle rosse e crop top giallo pastello.

Non sarà l’unico vestito facente parte della collezione Pokémon x Levi’s: saranno, infatti, prodotte anche t-shirt, giacche, jeans e borse. In particolare, è stata mostrata una camicia di jeans a tema Kanto, con un tema che richiama la giungla e buona parte dei primi 150 mostriciattoli tascabili.

L’uscita della collezione è prevista per il 15 Febbraio e speriamo sia resa disponibile anche da noi.

https://twitter.com/pokejungle/status/1356750891777409024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1356755585190924288%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fcomicbook.com%2Fanime%2Fnews%2Fpokemon-levi-collection-misty-shorts-anime%2F

L’intero franchise dei Pokémon è il più remunerativo di sempre, con cifre che si aggirano attorno ai 100 miliardi di dollari, superando brand storici come Hello Kitty e Winnie The Pooh, nonostante questi siano più “anziani” e in circolazione da più tempo (si pensi che Winnie The Pooh è nato nel 1924 ed è comunque al terzo posto).

Quest’anno, come abbiamo già detto, ricorre il 25° anniversario della nascita del franchise e, oltre alla collaborazione con Levi’s, ne sono state annunciate anche con altri brand e artisti provenienti da tutto il mondo: General Mills, Funko, Mattel, The Wand Company, Jazwares, Scholastic, McDonald’s sono alcuni di quelli che parteciperanno ai festeggiamenti e siamo sicuri che altro ancora verrà annunciato nel corso dell’intero anno.