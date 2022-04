Secondo vari e ricorrenti rumor presenti online pare che la possibile data di inizio trasmissione di di Stone Ocean Parte 2, la Stagione 6 della serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo ispirata alla medesima sesta parte del manga omonimo scritto e disegnato da a Hirohiko Araki, sia fissata al 1° settembre 2022.

La serie, per certo, arriverà in tutto il mondo su Netflix.

La Parte 2 si comporrà dal 13° al 24° episodio riprendendo la narrazione da dove interrotto. Possiamo riguardare di seguito il primo trailer rivelato in fase di annuncio:

Ricordiamo che la Parte 1 della serie anime è stata pubblicata su Netflix dal 1° dicembre 2021 sia con sottotitoli che con doppiaggio italiano. Potete recuperare qui la nostra recensione.

Le Bizzarre Avventure di Jojo Stagione 6 – Stone Ocean: staff e sinossi

David Production ritorna a produrre la serie e Kenichi Suzuki è il regista responsabile del progetto (esattamente come per la prima, seconda e terza parte). Toshiyuki Kato (il regista de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable, Thus Spoke Kishibe Rohan) dirige l’anime. Yasuko Kobayashi ritorna dalle precedenti serie per gestirne la composizione dell’anime e Masanori Shino (Black Lagoon, Gungrave, No Guns Life) è il character design. Shun’ichi Ishimoto (il regista capo per le animazioni de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Golden Wind) è il designer degli Stand. Yoshikazu Iwanami ritorna come responsabile del suono e Yugo Kanno ritorna come compositore delle musiche come nelle terza, quarta e quinta parte.

Potete recupere qui su Amazon il 1° numero del manga di Stone Ocean a cura di Star Comics.

L’anime si ispira alla parte del 6 del celebre manga serializzata dal 1999 al 2003 comprendente 17 volumi (dal 64° al 80° considerando l’intera opera).