Predator, svelati titolo e trama del nuovo film

Il franchise di Predator ha purtroppo perso negli anni tutto il fascino che lo ha contraddistinto tra gli anni ’80 e ’90. Anche The Predator, il film del 2018 diretto da Shane Black che avrebbe dovuto fungere da vero e proprio riavvio della saga, si è purtroppo rivelato un flop di critica e pubblico. Dopo l’acquisizione di Fox da parte di Disney, la casa di produzione ha confermato di avere in mente dei piani specifici per riportare in auge il guerriero appartenente alla razza yautja, tanto da aver scelto Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) come regista del nuovo progetto.

Le prime indiscrezioni volevano il cosiddetto “Predator 5” ambientato nel passato, concentrandosi sulle vicende di una tribù Comanche e con una protagonista di sesso femminile. Ora, via Collider (qui la notizia originale), John Davis e John Fox hanno confermato che le riprese del nuovo film sono iniziate. Stando alle parole dei due produttori, il film si chiamerà Skull e racconterà del primo viaggio del Predator sul pianeta Terra. L’eroe principale sarà una donna, come già accaduto del resto anche in Alien vs. Predator, ponendo l’accento sull’ingegno di un essere umano che decide di non arrendersi, osservando e interpretando la minaccia incombente, più forte e decisamente ben armata.

Fox ha inoltre aggiunto che Skull somiglierà più a Revenant – Redivivo (il film ispirato alla vita del cacciatore di pelli Hugh Glass, diretto da Alejandro González Iñárritu), piuttosto che ai film precedenti dedicati al Predator. Ricordiamo che la saga ha preso il via nel 1987, con il capolavoro d’azione interpretato da Arnold Schwarzenegger e diretto da John McTiernan (qui in offerta speciale). Il franchise ha poi visto l’uscita di svariati sequel mai veramente all’altezza del lungometraggio originale, inclusi Predator 2 di Stephen Hopkins (1990) e Predators di Nimród Antal (2010), oltre ai due cross-over considerati assolutamente non canonici Alien vs. Predator (2004) e Alien vs. Predator 2 (2007).