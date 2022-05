Sono ufficialmente iniziate le riprese di Blue Beetle, primo film di supereroi latino per la DC, e possiamo finalmente dare una prima occhiata al costume del protagonista, interpretato dalla star di Cobra Kai Xolo Maridueña.

Prima occhiata al costume di Blue Beetle

Come si evince dalle immagini scattate sul set, il costume del supereroe è molto somigliante alla controparte cartacea. Blue Beetle seguirà le vicende di Jaime Reyes, personaggio che ha debuttato nel 2006 sulla carta in Infinite Crisis #3 e ha ripreso il ruolo due numeri dopo.

Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, Reyes trova il mistico Scarabeo che ha conferito all’originale Blue Beetle i suoi poteri e lo equipaggia con un’armatura aliena che gli conferisce numerose abilità, tra cui combattimento, forza potenziata e generazione di armi ed energia.

BLUE BEETLE SET PHOTOS JUST LEAKED pic.twitter.com/ebrCEmm0pw — Neb | ️‍ (@NebsGoodTakes) May 25, 2022

Concepito inizialmente come un’esclusiva per HBO Max, Blue Beetle arriverà al cinema il 18 agosto 2023. Il film andrà quindi ad unirsi agli altri già annunciati della DC per il prossimo anno, ovvero The Flash e il sequel di Aquaman.

Nel film Blue Beetle dovrà vedersela con Victoria Kord, interpretata da Susan Sharandon, e con Conrad Carapax noto come l’Uomo Indistruttibile, interpretato dalla star di Mayans MC Raoul Max Trujillo. Negli ultimi giorni si vociferava che Jason Sudelikis (Ted Lasso) fosse entrato nel cast per vestire i panni di uno degli originali Blue Beetle, ma il rumor è stato smentito.

Vi ricordiamo che Blue Beetle è già apparso in live action nella serie CW Smallville e nella serie animata Young Justice, ma si tratta del suo debutto ufficiale sul grande schermo. Nel cast anche la brasiliana Bruna Marquezine nei panni di Penny, interesse amoroso del protagonista, e Belissa Escobedo in quelli della giovane sorella di Jaime, Milagros Reyes. Il ruolo di Harvey Guillen è invece ancora top secret.