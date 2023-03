I portali ufficiali online di Solo Leveling hanno svelato un primo sguardo all’adattamento anime, ispirato al manhwa coreano disegnato da DUBU (il quale si ispira a sua volta alla light novel omonima scritta da Chugong) presso REDICE Studio, in arrivo per la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

Primo sguardo a Solo Leveling, l’anime in arrivo su Crunchyroll

Solo Leveling

La serie anime arriverà precisamente nel corso della prossima stagione invernale 2023/2024 ed è realizzata dallo studio di animazione A-1 Pictures.

Il primo sguardo arriva mediante un teaser trailer che possiamo guardare di seguito cortesia di Aniplex. Eccolo a voi di seguito:

Alla regia dell’anime vi è Shunsuke Nakashige (Mother of the Goddess’ Dormitory) presso lo studio A-1 Pictures. Noboru Kimura (Gundam Build Divers, Nyaruko: Crawling with Love!) è responsabile alla sceneggiatura. Tomoko Sudo (Alice in Borderland, Fragtime) è il character designer e Hiroyuki Sawano (L’Attacco dei Giganti, Blue Exorcist, Kill la Kill) compone le musiche.

Solo Leveling si è concluso a dicembre 2021 e in Italia e edito per Star Comics. L’opera è altresì conosciuta per il suo artista, DUBU (al secolo Jang Sung-Rak), il quale è venuto tristemente a mancare lo scorso 23 luglio per emorragia cerebrale da complicanze di salute croniche. Il compianto autore dichiarava le seguenti parole di emozione e ringraziamento nell’accompagnare l’annuncio dell’anime:

Solo Leveling avrà il suo adattamento anime e mi sento fortemente emozionato al solo pensiero. Senza di voi appassionati tutto questo non sarebbe potuto accadere, grazie per il vostro supporto. Mi sento grato e vi chiedo di supportare lo staff di produzione dell’anime. Se l’adattamento riuscirà a far divertire ancora di più i lettori, allora sarò davvero felice.

Solo Leveling: di cosa tratta l’opera?

Si tratta dell’adattamento manhwa, edito online da KakaoPage da marzo 2018, della light novel sudcoreana omonima scritta da Chugong scritta dal 2016 al 2018 per un totale di 13 volumi più uno extra indipendente dalla storia principale.

Il manwha è stato poi trasposto su carta da D&C Media e in Italia a gennaio 2023 è stato lanciato l’undicesimo volume per Star Comics. Per il 19 aprile è atteso il dodicesimo.

Potete recuperare qui su Amazon il primo numero di questa interessante opera.