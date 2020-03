Providence di Alan Moore: in arrivo il cofanetto completo

Providence, il visionario omaggio di Alan Moore all’immaginario di H. P. Lovecraft, sarà finalmente raccolto in un cofanetto da collezione, lo annuncia Panini Comics.

Finalmente sarà possibile acquistare i volumi tutti insieme, senza dover aspettare i pezzi mancanti, cosa che dall’ultima ristampa stava diventando un incubo per tutti quelli che ancora dovevano leggerlo.

Il cofanetto conterrà i tre volumi cartonati di Providence scritti da Alan Moore e illustrati da Jacen Burrows (che a loro volta contengono i dodici albi pubblicati originariamente dal 2015 al 2017 da Avatar Press), Neonomicon, opera collegata, e un nuovo albo da 29,00 Euro “Dreadful Beauty – L’arte di Providence”. Per chi dovesse già possedere gli altri volumi, il cofanetto sarà acquistabile insieme al solo “Dreadful beauty – L’arte di Providence”, una raccolta di schizzi e copertine dedicata al fumetto.

New York, 1919. Robert Black, giornalista del New York Herald, insoddisfatto della sua vita, decide di avventurarsi negli orrori fino a quel momento solo teorizzati della parte oscura dell’America. Il fulcro del suo viaggio sarà il misterioso libro Sous le monde, capace di far impazzire chi lo legge. Quello che Black scoprirà, come da tradizione Lovecraftiana, è che l’orrore è non solo reale, ma molto più vicino alla normalità di quanto chiunque si aspetti.

Quest’opera, frutto di uno studio profondo su Lovecraft, a partire dalla sua vita prima ancora delle opere, non è solo un omaggio, ma un vero e proprio ampliamento del lavoro dello scrittore nato proprio a Providence, Rhode Island. Moore, infatti, intendeva aggiungere qualcosa a quell’orrore che si cela dietro il volto del mondo descritto dall’autore agli inizi del ‘900. Providence è il lavoro più maturo di Moore, che oltre a scrivere fumetti è uno studioso dell’occulto.

Jacen Burrows ha lavorato con grandi nomi come Warren Ellis (tra tutti Transmetropolitan, ma anche Bad World e Dark Blue, sempre per Avatar Press) e Garth Ennis (Chronicles of Wormwood, ma anche 303 e Crossed, tuttora in corso di pubblicazione). Lavora come illustratore anche per diverse case di produzione di Giochi di Ruolo, tra cui Dungeons&Dragons per la TSR.