Pubblicate nuove immagini di Giove

Martedì mattina, gli scienziati dell'International Gemini Observatory hanno reso pubbliche tre splendide immagini di Giove, che sono riusciti a catturare utilizzando il telescopio spaziale Hubble, della NASA, e alcuni altri strumenti a loro disposizione. Le tre immagini condivise con il pubblico mostrano il gigante gassoso sotto tre diversi tipi di luce, ognuna delle quali pone un'enfasi diversa sulle numerose tempeste permanenti del pianeta, inclusa la Grande Macchia Rossa.

Le tre immagini catturate mostrano le lunghezze d’onda della luce infrarossa, visibile e ultravioletta di Giove e, si spera, forniranno dati ai ricercatori per ulteriori studi. Le foto sono state pubblicate su Twitter di Universal-Sci e potete vederle qui sotto.

Stunning new images of Jupiter from Gemini North and the Hubble Space Telescope showcase the planet at infrared, visible, and ultraviolet wavelengths of light. (Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/NASA/ESA, M.H. Wong and I. de Pater (UC Berkeley) et al.) pic.twitter.com/DDHyIfY1kD — Universal-Sci (@universal_sci) May 12, 2021

In aggiunta al telescopio Hubble, i ricercatori dell’Università della California, Mike Wong e il suo team, sono stati in grado di utilizzare i dati precedentemente catturati dalla sonda Juno della NASA per unire le immagini.

“I dati precedenti della sonda spaziale della NASA avevano dimostrato che le regioni con convezione attiva, contrassegnate dall’attività dei fulmini, contenevano sia imponenti pennacchi convettivi che nuvole così profonde da dover essere formate dall’acqua condensata”, scrive Wong in un post sul blog del sito NOIRLab della NSF. “Gemini ha rivelato che queste regioni attive sono anche costituite da punti luminosi a infrarossi, dove, turbolenti correnti discendenti creano radure nei ponti nuvolosi. I dati di Juno, Gemini e Hubble sono stati quindi combinati per mappare la struttura delle nuvole delle regioni convettive tempestose in tre dimensioni, in particolare i diversi tipi di vortici ciclonici”.

Wong e il suo team hanno già potuto fare alcune osservazioni dalle immagini. In particolare, Wong afferma che il team ha notato alcune lacune all’interno della Grande Macchia Rossa del pianeta, una tempesta persistente che è più grande del pianeta Terra.