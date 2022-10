Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre è il nuovo anime ispirato alle storie horror di Junji Ito, autore di innumerevoli storie spaventose che hanno permeato le coscienze dei fan di manga e anime, in arrivo su Netflix. Era già stato rivelato che l’anime avrebbe incluso 20 storie tratte dall’opera di Ito tra cui Tomie, Sōichi e The Hanging Balloons. Ora, lo stesso Netflix ha annunciato l’aggiunta di altre 4 storie! Pubblicata anche la key visual e rivelati i nuovi membri del cast.

Le storie, la key visual e i nuovi membri del cast dell’anime Junji Ito Maniac: Tales of the Macabre

Le nuove storie che si aggiungono all’anime Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre sono: Ice Cream Bus, Bohyō no Machi (Gravetown), Zōsho Genei (Library of Illusions) e Kubi no Nai Chōkoku (Headless Statue).

Questa la key visual:

Per quanto riguarda i nuovi membri del cast, in Ice Cream Bus Ryotaro Okiayu (Kongming in Ya Boy Kongming!) è Sonohara, Sara Matsumoto (Yowa in Yashihime: Princess Half-Demon) è Tomoki. Infine abbiamo Takatsugu Chikamatsu come Ice Cream Man.

In Gravetown Ryohei Kimura (Alice in Welcome to Demon School! Iruma-kun) è Tsuyoshi Yoshikawa, M.A.O (Pecorine in Princess Connect! Re:Dive) è Kaoru Yoshikawa e Aya Uchida (Kotori in Love Live! School Idol Project) è Izumi Murakami.

In Library of Illusions Yuuki Kaji (Eren in Attack on Titan) è Goro Shinozaki e Tomoe Hanba (Gracia in Fullmetal Alchemist: Brotherhood) è Koko Shinozaki.

Infine, in Headless Statue Fumiko Orikasa (Rukia in Bleach) è Umi e Takashi Kondō è Shimada (Angelo in 91 Days).

Uzumaki: l’imminente anime horror dell’autore

Uzumaki è l’adattamento anime dell’omonimo manga di Ito. Hiroshi Nagahama (Mushishi) sta dirigendo la mini-serie allo Studio Drive. Production I.G. USA e Adult Swim stanno co-producendo l’anime. Colin Stetson (Hereditary) sta componendo la musica. Se volete guardare il trailer leggete anche questo nostro articolo!

Tra i membri del cast abbiamo: Kirie Goshima recita nel ruolo di Uki Satake, Shinichiro Miki è Shuichi Saito, Toshio Furukawa è il padre di Kirie, Takashi Matsuyama è il padre di Shuichi, Mika Doi ha il ruolo di Yukie Saito, Mariya Ise è Azami Kurotami, Katsutoshi Matsuzaki recita nel ruolo di Katayama, Wataru Hatano è Okada, Tatsumaru Tachibana è Tsumura, Kouichi Toochika è Yokota e Ami Fukushima è Shiho.

Questa la trama:

Kurozu-cho, una piccola città racchiusa nella nebbia, sulla costa del Giappone, è maledetta. Secondo Shuichi Saito, l’introverso ragazzo di Kirie Goshima, la loro città non è tormentata da una persona o da un’entità bensì da un motivo geometrico: uzumaki, la spirale, l’ipnotica forma segreta del mondo. Le sue manifestazioni possono essere semplici e piccole: conchiglie, felci, vortici d’acqua e turbinii di vento. Oppure più grandi: marchi di spirale sui corpi della gente, la malata ossessione del padre di Shuichi, la voce della coclea all’interno del tuo orecchio. Mentre la pazzia si diffonde, gli abitanti di Kurozu-cho sono spinti sempre più a fondo, come in un vortice da cui non è possibile risalire.

Vi ricordiamo che in Italia le opere di Junji Ito sono pubblicate da varie case editrici. Star Comics ha pubblicato Uzumaki – Spirale, Gyo e Remina – L’Asto Infernale, J-POP ha pubblicato invece Tomie, Brivido e altre storie, Planet Manga ha pubblicato Yon e Mu e Hikari ha pubblicato Lovesick Dead.