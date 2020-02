Rainn Wilson entra nel cast della nuova serie sci-fi Amazon, The Power

Amazon Prime Video, come ha fatto nello scorso anno e continua a fare, ha rilasciato alcune delle serie tv più amate di sempre, e il nuovo progetto sci-fi dal titolo The Power sembrerebbe poter non essere da meno. La serie dovrebbe essere un adattamento in dieci parti del romanzo femminista di Naomi Alderman, e il produttore esecutivo e regista della serie sarà Reed Morano, vincitore di diversi Emmy.

Stando a quanto riportato da Variety, Rainn Wilson, la star di The Office e di Star Trek: Discovery, avrà un ruolo regolare nella serie The Power di Amazon Prime Video. Wilson dovrebbe interpretare Daniel Dandon, il governatore di Washington che dovrà scontrarsi con Margot Cleary-Lope interpretata da Leslie Mann.

The Power prende il via da “Il giorno delle ragazze”, in cui le ragazze adolescenti sono improvvisamente in grado di fulminare le persone con la punta delle dita, un potere ereditario e permanente che è rimasto inattivo per generazioni. Le ragazze imparano presto che possono risvegliare “Il potere” nelle donne anziane, e non solo, questo potere atavico potrà essere portato a tutte le donne sul pianeta, con, ovviamente, tutte le conseguenze del caso. Ciò, ovviamente, porterà a uno spostamento delle dinamiche politiche e di genere in tutto il mondo, ribaltando situazioni inattive da secoli.

La storia segue le vicende di Allie (Halle Bush) che usa “Il Potere” per formare un nuovo gruppo religioso, Roxy (Ria Zmitrowicz), figlia di un boss del crimine di Londra, e Tunde (Toheeb Jimoh), giornalista nigeriana con un posto in prima fila per i nuovi cambiamenti della società. Il cast include anche Auli’i Cravalho nei panni della figlia di Margot, Jos, e John Leguizamo nei panni di Rob, partner di Margot.

Il romanzo The Power, in italiano potete trovarlo con il titolo di Ragazze Elettriche è stato pubblicato nel 2017 ed è stato infine incluso nell’elenco dei suoi libri preferiti di Barack Obama di quell’anno. Da allora è stato tradotto in oltre venticinque lingue e ha vinto numerosi premi letterari. La serie è adattata per il piccolo schermo da Alderman, che sta lavorando a fianco di uno staff di sceneggiatori composto da sole donne, tra cui la co-produttrice Claire Wilson (Rocks, Little Drummer Girl, Gangs of London), la co-produttrice e consulente per la storia Sarah Quintrell ( Ellen, The Trial: A Murder in the Family), Whit Anderson (Ozark, Daredevil), Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, PEN15) e la scrittrice Rebecca Levene (The Hollow Gods Trilogy).