Raven Distribution annuncia la localizzazione della serie Mint

Raven Distribution ha annunciato una “fresca” novità nel panorama dei giochi in scatola portatili: si tratta della localizzazione italiana dei giochi della serie Mint.

Editi da Five24 Labs, i giochi della serie Mint ricordano in tutto e per tutto degli astucci di mentine in metallo, al loro interno saranno contenuti i componenti necessari per giocare a questi accattivanti titoli.

La serie Mint sarà caratterizzata da regolamenti di facile apprendimento, in grado di soddisfare un pubblico di giocatori composto sia da giocatori occasionali che veterani. Il piccolo formato permetterà di portare e giocare questi giochi praticamente ovunque.

La serie Mint sarà composta da tre giochi distinti Mint Works, Mint Delivery e Mint Cooperative.

Mint Works

Caratterizzato da un astuccio verde acqua, Mint Works è un gioco di worker placement in cui i giocatori dovranno ottimizzare le limitate risorse (le mentine) per guadagnare punti e vincere la partita.

Mint Delivery

Caratterizzato dall’astuccio verde Mint Delivery è un gioco di raccolta e consegna. I giocatori ricopriranno il ruolo di fattorini impegnati nel loro giro di consegne. Lo scopo del gioco sarà quello di diventare l’impiegato dell’anno portando a termine più consegne degli altri.

Mint Cooperative

Reduce da una strepitosa campagna Kickstarter, dove il gioco è stato finanziato raggiungendo la cifra di 107,000 dollari, Mint Cooperative sarà contenuto in una scatolina di metallo lilla. Si tratterà di un gioco cooperativo caratterizzato da un gameplay strategico.

La localizzazione italiana della serie Mint renderà giustizia alla sua controparte originale, utilizzando lo stesso tipo di materiali utilizzati, come ad esempio le scatoline in metallo, per offrire un prodotto il più fedele possibile all’originale. La serie Mint verrà rilasciata da Raven Distribution durante il primo quadrimestre del 2020.