Re Leone, Disney pubblica il nuovo trailer del live action

Un nuovo trailer del live action Disney il Re Leone, remake del classico degli anni '90, è arrivato nelle scorse ore sul web.

Il Re Leone torna a far parlare di sé: in queste ore infatti Disney ha reso pubblico un nuovo trailer del live action dedicato al suo 32° classico animato, realizzato nel 1994 con la regia di Roger Allers e uno dei suoi più amati in assoluto.

Da questa premessa si capisce dunque che il lavoro spettato a Jon Favreau non sarà affatto facile, anche se il regista è un veterano dei live action Disney, avendo già firmato qualche anno fa l’ottimo Il Libro della Giungla.

Il film, che nelle sale arriverà il prossimo 21 agosto, può contare, nella sua versione originale, su un cast di voci di tutto rispetto. A doppiare i vari personaggi infatti ci saranno attori del calibro di Donald Glover (Simba adulto), James Earl Jones (Mufasa) e Seth Rogen (Pumba), mentre la cantante Beyoncé presterà la sua voce a Nala adulta. La colonna sonora sarà invece composta dal maestro Hans Zimmer, già autore di quella per il film d’animazione.

La sinossi recita:

Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l’arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l’esilio di Simba. Con l’aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto.