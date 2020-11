Ready Player Two non regge il confronto col prequel

Il nuovo libro di Ernest Cline, Ready Player Two, è ora in vendita. Tuttavia, sui social è scoppiato il malcontento dei fan, che sembra non si siano innamorati di questo secondo capitolo della storia tanto quanto di Ready Player One.

Ready Player One, primo romanzo della saga di Earnest Cline, pubblicato nel 2011, è stato il romanzo di fantascienza di maggior successo dello scorso decennio, dovendo parte della sua fama all’ononimo film del 2018, diretto da Steven Spielberg. Ready Player Two, il romanzo sequel, ha però lasciato i fan estremamente scontenti fino al punto che diversi utenti Twitter hanno fatto diversi post deridendo l’autore, il suo uso di riferimenti alla cultura Pop e la stessa narrazione. Ad esempio un’utente ha scritto:

Pleased to report that the opening pages of Ready Player Two are beyond parody pic.twitter.com/qCUYicNXIP — Conor Lastowka (@clastowka) November 24, 2020

Sono lieto di comunicare che le pagine di apertura di Ready Player Two sono oltre la parodia

L’utente Andy Ihnatko Podcaster aggiunto:

This opening page is what it's like to be stuck on a four hour flight next to a little kid who wants to tell you knock-knock jokes the whole time — Andy Ihnatko (@Ihnatko) November 24, 2020

Questa pagina di apertura è come essere bloccato su un volo di quattro ore accanto a un bambino piccolo che vuole dirvi battute “toc-toc, chi è?” per tutto il tempo.

Un’altro utente ha affermato:

If you have ever considered your writing bad, please read this thread of Ready Player Two excerpts, feel your brain leak out your ears, and consider that maybe you are a golden god of writing actually https://t.co/yH3BFzIz5S — Trinary 🌟 (@TrinarySuns) November 24, 2020

Se avete mai pensato di essere pessimi scrittori, provate a leggere questi estratti di Ready Player Two, sentirete il cervello colarvi dalle orecchie, e considerate che forse, in realtà, siete dei della scrittura.

Queste reazioni a Ready Player Two sembrano essere estremamente lontane dall’elogio ricevuto da Ready Player One alla sua pubblicazione. Il primo romanzo di Earnest Cline ha, infatti, ricevuto un grande plauso dalla critica e si è assicurato il primo posto nella lista dei bestseller stilata dal New York Times.

Ready Player Two si svolge poco dopo gli eventi di Ready Player One e segue Wade Watts, il protagonista che nel mondo di Oasis si fa chiamare Parzival, mentre scopre un altro Easter Egg nascosto nel mondo digitale creato dal suo eroe James Halliday. Parzival e i suoi amici intraprenderanno un’avventura che li porterà a confrontarsi con un nemico disposto ad “uccidere milioni di utenti per ottenere ciò che vuole”.