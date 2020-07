Ready Player Two: la copertina e la data di uscita del nuovo romanzo di Ernest Cline

Dopo il successo del primo romanzo e del successivo adattamento cinematografico di Steven Spielberg, Ready Player One si appresta a ricevere un sequel scritto nuovamente da Ernest Cline. Il titolo del nuovo romanzo sarà semplicemente Ready Player Two e sarà pubblicato da Ballantine Books, affiliata di Penguin Random House, il 24 novembre in Nord America.

Il libro può essere prenotato in anticipo a partire da oggi. Le date di pubblicazione internazionale saranno annunciate nei prossimi mesi e dovrebbero superare i 58 paesi e le 37 lingue in cui è stato pubblicato il primo capitolo, ma Amazon pare aver anticipato l’annuncio mettendo come data di uscita italiana il 7 gennaio 2021. L’annuncio da parte della casa editrice americana non rivela alcun dettaglio sulla trama, ma sicuramente potremo rivedere il ritorno di Wade Watts in nuove fantastiche avventure.

L’uscita di questo nuovo Ready Player Two potrebbe presagire l’arrivo di un sequel cinematografico visto il grande successo del primo capitolo che ha visto lo stesso Cline nei panni dello sceneggiatore. La pellicola ha avuto un grande sostegno da parte del pubblico che hanno fatto fruttare la bellezza di 583 milioni di dollari in tutto il mondo. Al momento Ready Player One è disponibile nel catalogo di Netflix.

Ricordiamo che Ready Player One è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli. Non ci resta che scoprire, quindi, di cosa tratterà il secondo capitolo.