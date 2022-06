Le mitiche creature esperte di arti marziali stanno per tornare alla ribalta. Accantonati per il momento i progetti in live action, il reboot animato delle Tartarughe Ninja darà il via a un nuovo franchise, rendendo felici gli appassionati.

Tartarughe Ninja, il reboot animato darà il via a un nuovo franchise

A spiegarlo è stato Brian Robbins, nuovo presidente di Nickelodeon, in un’intervista ai microfoni di Variety. A sua detta la scelta di coinvolgere nel progetto Seth Rogen e Evan Goldberg è stata decisiva perchè riusciranno a catturare lo spirito delle tartarughe originali, creando un prodotto appetibile per bambini, adulti, Gen-Z e Millennial.

Confidando nel successo del film, dunque, il reboot animato sarà l’inizio di un vero e proprio franchise che vedrà l’arrivo di numerosi progetti animati. Non è da escludere, a detta di Robbins, un ritorno anche alla formula ibrida in live action come fatto in passato.

L’espansione dell’universo legato alle Tartarughe Ninja era già stata annunciata a febbraio da ViacomCBS. Arriveranno nel 2023 nuovi film animati, in esclusiva su Paramount+, che si concentreranno su alcuni dei più celebri villain del franchise, ma al momento i dettagli rimangono ignoti.

Il film prodotto da Seth Rogen sarà diretto da Jeff Rowe, scrittore e regista della produzione animata Netflix I Mitchell contro le macchine. L’uscita nelle sale è fissata all’11 agosto 2023. La distribuzione a livello globale sarà curata da Paramount.

Dopo un inizio a fumetti nel 1984, le mitiche tartarughe sono state protagoniste di numerose serie animate, un franchise live action negli anni ’90 e due film prodotti da Michael Bay che hanno visto nel cast Megan Fox, Will Arnett e Stephen Amell. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, uscito nel 2016 e che ha incassato oltre 245 milioni di dollari al box-office mondiale.

Nel corso degli anni sono diventate parte integrante della Pop Culture globale, rendendosi protagoniste anche di stravaganti crossover, su tutti quello con Batman.