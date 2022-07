Universal Rule è l’universo tascabile di Chip Beauvais. Questo gioco, localizzato per l’Italia da Studio Supernova, si pone l’ambizioso obiettivo di ricreare un’esperienza 4X in modo compatto, facilmente trasportabile e giocabile ovunque. Questi due elementi sono infatti ciò che ci ha incuriosito maggiormente spingendoci a voler recensire questo titolo: eravamo infatti desiderosi di scoprire quanto il gioco di Beauvais sarebbe stato in grado di riuscire a coniugare la portabilità e la giocabilità. La risposta a questa domanda non è semplice e richiede un’analisi più articolata, ma volendo rispondere in breve possiamo affermare che Universal Rule è un gioco caratterizzato da alcuni aspetti estremamente brillanti e altri invece meno riusciti.

Giochi 4X, cosa sono?

Prima di proseguire con la recensione vera e propria vogliamo fermarci un secondo e spiegare brevemente cosa si intende per gioco 4X.

Questa tipologia di gioco risulta familiare agli appassionati, tuttavia risulta aliena per tutti coloro che non sono pratici del genere o che si stanno affacciando per la prima volta a questo mondo così particolare. Si tratta di un’etichetta che identifica le principali caratteristiche di questa categoria di giochi in scatola e nei videogiochi.

4X indica quattro parole chiave in lingua inglese:

eXplore (esplorare)

(esplorare) eXpand (espandere)

(espandere) eXploit (sfruttare)

(sfruttare) eXterminate (sterminare)

Questa tipologia di gioco prevede quindi la presenza di queste caratteristiche all’interno del suo regolamento. Alcuni dei giochi 4X più conosciuti e amati non contemplano tutte e 4 le X, tuttavia in Universal Rule queste sono tutte presenti.

Universal Rule: apriamo la scatola

Universal Rule è contenuto all’interno di una scatola di piccole dimensioni (10x5x10 cm; 100 grammi) che può essere comodamente trasportata ovunque. L’assetto compatto del gioco si riflette anche e soprattutto nella quantità di componenti all’interno della scatola, che consta di un mazzo da 55 carte, tre cartoncini fustellati con i segnalini Credito e il libretto delle regole.

Ogni carta è accompagnata da un insieme di numeri, testo e icone che raccoglie dati come il costo in crediti, la forza militare, la potenza della flotta, la rendita, ecc.

Dal punto di vista del design le Carte Pianeta di Universal Rule sono un esempio perfetto di come la progettazione grafica possa essere messa al servizio del gioco per ottenere una impaginazione pulita e ordinata, ma soprattutto funzionale. Un’altra caratteristica dalle Carte Pianeta è la possibilità di metterle in gioco, a seconda delle proprie necessità e strategie, scegliendo uno dei due lati (dritta o a testa in giù), raddoppiando di fatto il numero di pianeti del mazzo.

Una particolarità dell’edizione italiana prodotta da Studio Supernova è quella di fornire una versione del gioco completa, grazie all’inclusione in un’unica edizione delle espansioni Second Wave e Singularity. La versione originale del gioco infatti si compone di sole 18 carte a cui se ne aggiungono altrettante nelle due espansioni.

Universal Rule: cominciamo a Giocare

In una partita di Universal Rule i giocatori, da 3 a 5, si sfideranno per la supremazia attraverso una serie di azioni (le famose 4X) volte ad accumulare Punti Vittoria.

Per creare questa versione così compatta di un classico 4X il gioco sfrutta in modo molto intelligente le 51 Carte Pianeta, ognuna delle quali contiene tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del gioco.

La fase di preparazione del gioco è piuttosto rapida e vede l’utilizzo di un numero ridotto di Carte: invece che del mazzo nella sua totalità se ne utilizzeranno soltanto 17. È possibile scegliere se pescare le carte in modo casuale dalla scatola, oppure fare una selezione oculata dei Pianeti che si ritengono più interessanti. A questo mazzo di gioco va affiancata una Carta Vantaggio tra le tre disponibili, anche questa può essere pescata casualmente o scelta.

Dopo aver selezionato le 17 carte, a ogni giocatore ne vengono poi assegnate 3 e ogni partecipante deve decidere quale tra queste scartare (la carta scartata tornerà nel Mazzo di Gioco e potrà essere pescata successivamente in fase di esplorazione). Per ultima cosa si distribuiscono i Crediti, ogni giocatore comincerà il gioco con un numero di crediti variabile, a seconda del turno in cui agisce (il primo giocatore riceve 1 solo credito, il secondo 2, il terzo 3 e via dicendo).

Come anticipato lo scopo del gioco è quello di raggiungere un certo numero di Punti Vittoria, determinati in base al numero di giocatori (15 punti in 3, 13 in 4 e 11 in 5). Per raggiungere tale obiettivo i giocatori ad ogni turno potranno intraprendere una fra le seguenti azioni:

Esplora

Colonizza

Potenzia

Produci

Attacca

Esplora permette di pescare una carta dal Mazzo di Gioco pagando 1 Credito, Colonizza permette di mettere in gioco un Pianeta dalla propria mano pagandone il costo in Crediti, Potenzia permette di ruotare una carta già in gioco, ma occorrerà pagare la sua differenza in Crediti.

Produci, invece, permette di accedere al valore di rendita dei propri pianeti in modo da guadagnare Crediti. Attacca invece darà il via a uno scontro che coinvolgerà un altro giocatore.

Attaccare è l’unica delle azioni a coinvolgere direttamente più giocatori, nello specifico un attaccante e un difensore, tuttavia la risoluzione dello scontro tra loro non è una questione del tutto lineare, perché anche gli altri giocatori potranno contribuire alle sorti della contesa, schierandosi a supporto di uno o dell’altro giocatore, aiutando sia con le rispettive risorse economiche che con quelle militari.

Per risolvere una battaglia è necessario confrontare i risultati dei valori di Forza Militare, Flotta e Crediti. Se il punteggio dell’attaccante supera quello del difensore, allora l’attacco ha avuto successo. La posta in gioco, oltre a indebolire un avversario, è la possibilità di aggiudicarsi una Carta Vantaggio, ossia una carta bonus che conferirà, come è facile intuire, un vantaggio sostanzioso in termini di Punti Vittoria.

La fase di attacco è senza dubbio quella più particolare, che durante la nostra prova ha mostrato un gli aspetti meno centrati a cui accennavamo in fase di apertura.

Il combattimento infatti, a differenza di tutte le altre azioni è quello più complesso e forse troppo macchinoso. Durante la nostra prova in fase di attacco abbiamo avuto qualche difficoltà a ricordare tutti i vari fattori in gioco e inevitabilmente a risentirne è stato il ritmo della partita, che è stato spezzato dalla gestione e risoluzione di questa fase.

I Punti Vittoria possono essere guadagnati con tutte queste azioni (anche solo accumulare Crediti) e non vi è un numero prestabilito di turni al termine dei quali eseguire i vari conteggi. In Universal Rule il primo giocatore che avrà accumulato il punteggio richiesto al termine del suo turno avrà vinto. Questo significa che durante il gioco occorrerà impostare una strategia avendo sempre una visione d’insieme del tavolo di gioco, in modo da tenere sempre sotto controllo gli altri giocatori.

Universal Rule: per chi è adatto

Quante volte avreste voluto portare con voi il vostro gioco strategico preferito, ma non avete potuto perché molto ingombrante, pesante e ricco di componenti e accessori che possono andare facilmente perduti? Universal Rule riesce a superare questo limite strutturale comune alla maggior parte dei 4X con la sua dimensione compatta e contenuta.

Il gioco si è ovviamente adatto a tutti i giocatori appassionati di questo genere e che prediligono giochi con un livello di complessità elevato, mentre potrebbe risultare poco digeribile da giocatori casual.

Per quel che riguarda l’età di riferimento (10+) riteniamo che possa essere adeguata soltanto nel caso di giovani giocatori abituati che abbiano una certa dimestichezza con i giochi in scatola e in particolare con giochi complessi e strutturati.

In conclusione

Universal Rule è senza dubbio un titolo innovativo e coraggioso, in quanto cerca di rinnovare (per lo meno nel formato proposto) il genere dei 4X. Tra i pregi di questo titolo abbiamo una progettazione grafica chiara e precisa e alcune intuizioni di regolamento, come ad esempio il numero limitato di carte da usare o la possibilità di coinvolgere anche altri giocatori durante la fase di attacco, nonostante quest’ultima faccia parte di una dinamica di gioco più ampia e meno riuscita.