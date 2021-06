Record of Ragnarok: il nuovo trailer dell’anime rivela la sigla finale

Lo staff dell’adattamento anime del manga Record of Ragnarok (Shūmatsu no Walküre) di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui, (su Amazon potete acquistare il primo volume della serie) che esordirà sulla piattaforma streaming on-demand di Netflix dal 17 giugno 2021, ha svelato un nuovo trailer dell’anime con sottotitoli in inglese opzionali.

Il video mostra in anteprima la sigla finale di SymaG intitolata Fukahi (Inevitabile).

Record of Ragnarok: l’anime

La Warner Bros. Japan descrive l’anime:

7 milioni di anni di civiltà umana stanno per finire… Ogni 1000 anni, tutti gli Dei del mondo si riuniscono in cielo per partecipare alla “Conferenza per la sopravvivenza dell’umanità”. Tutti gli Dei sono d’accordo nel porre fine all’umanità a causa delle loro azioni insensate passate, ma prima che il verdetto finale venga emesso, Brunhild, la maggiore delle 13 sorelle Valchirie fa un’obiezione.

“Per rendere le cose più piccanti, perché non mettete alla prova gli umani?”

La sua proposta era di avere la lotta finale tra Dio e lʼUmanità, conosciuta anche come “Ragnarok”, dove tutti gli dei del mondo e i campioni dell’intera storia umana si scontrano 1 a 1. La prima squadra a vincere 7 battaglie su 13 sarà la vincitrice. Sembra quasi impossibile per gli umani vincere contro gli dei. Anche se gli dei li deridono, Brunhild fa un’ulteriore provocazione:

“Vi state tirando indietro?”

Questo tocca i nervi degli dei ed essi accettano la sua proposta con rabbia. Brunhild e le sue sorelle devono quindi scegliere 13 dei più forti campioni della storia umana. Riusciranno gli umani a superare gli dei e a fermarsi alla fine definitiva?

Le battaglie escatologiche tra cielo e terra hanno finalmente inizio!

Masao Ookubo (Onegai My Melody Yū & Ai, Gekijōban PriPara: Mi~nna de Kagayake! Kirarin Star Live) sta dirigendo la serie a Graphinica. Kazuyuki Fudeyasu (Bungo Stray Dogs Wan!, By the Grace of the Gods) si sta occupando della composizione della serie. Masaki Sato sta disegnando i personaggi e Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Boruto: Naruto Next Generations) sta componendo la musica. I Maximum The Hormone eseguono la sigla di apertura Kamigami.

Il cast precedentemente rivelato include:

Miyuki Sawashiro come Brunilde, Tomoyo Kurosawa è Geir Ge, Tomokazu Seki interpreta Lu Bu, Hikaru Midorikawa come Thor, Wataru Takagi è Zeus, Sōma Saito interpreta Adam, Kazuhiro Yamaji come Kojiro Sasaki, Takahiro Sakurai dà la voce a Poseidone, Junichi Suwabe come Hermes, Yukihiro Nozuyama è Heimdall, Sho Hayami interpreta Odino, Tatsuhisa Suzuki come Shiva, Rie Tanaka dà la voce a Afrodite, Yoshitsugu Matsuoka interpreta Loki, Hinata Tadokoro è Ares, Taisuke Nakano come Huginn, Tomohiro Yamaguchi interpreta Muninn, Aya Kawakami dà la voce a Randgrid, Rina Kawaguchi ha il ruolo di Reginlei e Yu Kobayashi interpreta Hrist.

Questo il nuovo trailer dell’anime:

Record of Ragnarok: il manga

Il manga Record of Ragnarok di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui è stato lanciato sul magazine di Comic Zenon nel novembre 2017. Umemura si occupa della storia, Ajichika dei disegni e Fukui della composizione della serie. In Italia il manga è edito da Star Comics che descrive così la trama:

Gli dei sono in collera. Sono stanchi degli esseri umani, della loro miseria, avidità, miopia e superbia, e decidono di annientarli una volta per tutte per riportare pace, armonia e bellezza sulla Terra. Ma la valchiria Brunhilde titilla il loro orgoglio: forse che gli dei, sotto sotto, hanno troppa paura degli uomini per conceder loro un’ultima possibilità? Ovviamente gli dei non temono nulla e nessuno, e indicono così il RAGNAROK, lo scontro finale fra dei e uomini! 13 rappresentanti del genere umano, scelti fra tutte le epoche e coadiuvati dal potere delle valchirie, si confronteranno in scontri all’ultimo sangue con 13 agguerrite divinità: se riusciranno a vincere il maggior numero di duelli, l’umanità sarà salva. Ha inizio il più cruento, visionario, imprevedibile, esaltante battle-manga degli ultimi anni!

Record of Ragnarok vanta anche uno spin-off pubblicato ad ottobre 2019 sempre su Comics Zenon dal titolo The Ryo Fu Ho Sen Hishoden (La Leggenda di Lu Bu Fengxiang Il Generale Volante).