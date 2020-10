Le Reebok ispirate a Ghostbusters stanno per arrivare

Arrivano le Reebok ispirate a Ghostbusters: le nuove sneakers richiamano le tecnologie utilizzate dagli acchiappafantasmi più celebri del cinema e saranno disponibili a partire dal 31 ottobre.

Bisogna essere sempre pronti e ben equipaggiati per catturare gli esseri ectoplasmatici che se ne vanno a spasso in città. O solo se si vuole sfoggiare lo stile Ghostbusters. Per questo ci ha pensato Reebok, con le sue nuove Ghost Smashers, sneakers annunciate per l’arrivo sul mercato alla fine di questo mese. Le Reebok ispirate a Ghostbusters si basano sul modello mid-top delle Alien Stomper, un modello di sneakers realizzato in omaggio al franchise di Alien per richiamare le atmosfere della battaglia decisiva tra Ellen Ripley e la Alien Queen in Alien – Scontro Finale.

Il nuovo modello di Reebok ispirate a Ghostbusters presenta una sorta di congegno che richiama nell’aspetto la tecnologia presente sulla Ecto-1, con tanto di tubi per convogliare l’ectoplasma ed un serbatoio verde brillante; il congegno applicato sulla parte posteriore delle sneakers sarà comunque rimovibile, rendendo le scarpe più versatili per l’utilizzo di tutti i giorni. Esse si presentano inoltre con una finitura “usurata”, come se fossero già state utilizzate e indossate durante uno scontro con dei minacciosi fantasmi. Sulla parte anteriore delle sneakers, poi, è presente il logo Reebok con colori basati su quelli presenti sulla trappola protonica, mentre sulla linguetta è stato applicato l’immancabile logo dei Ghostbusters.

Sarà possibile acquistare le Reebok ispirate a Ghostbusters a partire dal 31 ottobre: esse sono unisex e saranno immesse sul mercato al prezzo di 150 $. Tuttavia, per chi è alla ricerca di un look più sobrio e casual, i fan del franchise dedicato agli acchiappafantasmi potranno scegliere un modello alternativo messo a disposizione da Reebok. Si tratta delle Ghostbusters Classic Leather, basate sul modello più classico in pelle dal design anni ’80. La loro colorazione è la stessa della tuta da Ghostbusters, ma non vi sono applicate finiture particolarmente appariscenti, oltre al logo sulla linguetta. Il costo di questo modello di sneakers sarà di 100 $ e anch’esse saranno disponibili per l’acquisto a partire dalla mezzanotte di Halloween.