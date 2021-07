Refrigerator Full of Heads, a ottobre ritorna la Hill House Comics della DC

Un detto afferma “chi non muore, si rivede” ed è ciò che sta avvenendo con la narrazione dell’orrore targata DC Comics. Poco più di due anni fa, infatti, era stato dichiarato che lo scrittore Joe Hill (N0S4A2, Locke & Key) era a capo di una nuova linea di fumetti horror del marchio DC. Denominata Hill House Comics, la linea avrebbe dovuto includere i fumetti dello stesso Hill, ma anche di altri creatori del calibro di Carmen Maria Machado e Mike Carey.

La serie iniziale di fumetti del marchio Hill House, composta da Basketful of Heads, The Low Low Woods, The Dollhouse Family, Daphne Byrne e Plunge, si è ormai conclusa, ma preparatevi perché ne arriveranno di altri. EW, in esclusiva, ha annunciato che Basketful of Heads, originariamente scritto da Hill con i disegni di LEOMACS, sta per ricevere una nuova serie con un titolo ancora più terrificante: Refrigerator Full of Heads.

Refrigerator Full of Heads: le dichiarazioni degli autori

Hill, al riguardo, ha dichiarato:

“Sapevo che l’ascia di Basketful of Heads non sarebbe rimasta sul fondo dell’Atlantico a lungo. Mentre chiacchieravo su possibili idee per un sequel con il romanziere Rio Youers, lui mi ha proposto una storia gonzo-action-horror che avrebbe fatto piangere Sam Raimi lacrime di sangue per la gioia. Non vedo l’ora di vedere Rio e l’artista prodigio Thomas Fowler impilare delle teste in frigo. Questo sarà un nuovo ritorno!”.

Scritto da Youers e con i disegni di Fowler, Refrigerator Full of Heads riporterà i lettori a Brody Island, anni dopo che un’ascia misteriosa ha scatenato il violento scempio durante l’uragano del 1983 descritto nella serie precedente. La coppia in vacanza Calvin Beringer e Arlene Fields si trova presto faccia a faccia con alcuni degli aspetti più sgradevoli di Brody: oltre a quell’ascia, c’è anche un nuovo sceriffo in città, nuovi visitatori e un pericoloso squalo bianco avvistato al largo della costa . Ecco a voi la prima copertina ufficiale realizzata dall’artista Sam Wolfe Connelly:

Fowler, che in precedenza è divenuto già celebre per aver illustrato Books of Magic per la linea Sandman Universe di DC, ha dichiarato:

“Amo l’horror e ne ho arrotondato i bordi nei miei lavori per un certo numero di anni ormai. È stato fantastico inserirlo sporadicamente per vedere dove mi portava. Voglio dire, in quale altro libro riuscirò mai a scrivere ai margini del layout con pezzi di faccia e teschi che sbucano in stile Midsommar?”.

Il primo numero, di sei complessivi, di Refrigerator Full of Heads arriverà il 19 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Altre offerte horror DC di questo autunno, ma dell’apposita linea DC Horror, includeranno un fumetto basato sul franchise di The Conjuring e una nuova serie chiamata Soul Plumber di The Last Podcast on the Left che ospita Marcus Parks, Henry Zebrowski e Ben Kissel.

Ricordiamo anche che DC Comics ha annunciato due nuovi terrificanti fumetti dove compariranno gli eroi più amati. Non è nemmeno la prima volta che alcuni eroi dell’universo DC Comics si scontrano contro delle forze ultraterrene. Su Amazon potreste acquistare il raro volume Superman and Batman Vs. Vampires and Werewolves.