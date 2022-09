In queste ore la Regina Elisabetta II è sotto stretta osservazione da parte dei medici che, secondo quanto riportato, sembrano essere preoccuparti per la sua salute. Per questo motivo l’intera famiglia, collaboratori compresi, hanno raggiunto la residenza reale e il cambio della Guardia è stato cancellato. Alle 12.39, ora locale, la BBC ha inoltre interrotto la sua programmazione canonica sul primo canale e l’ha sostituita con con un bollettino di informazioni dal nome BBC News special. In sostanza la BBC ha modificato la programmazione prevista per dedicarsi esclusivamente agli aggiornamenti sullo stato di salute della Regina. Inoltre, i conduttori in onda in queste ore sono vestiti in nero, come previsto dal piano London Bridge in caso di morte della Regina. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

La Regina Elisabetta

Mario Sánchez Prada from United Kingdom via Wikimedia Commons

Elizabeth Alexandra Mary, nota come Regina Elisabetta, è nata a Londra il 21 aprile 1926 e ad oggi è la regina del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Elizabeth Alexandra Mary divenne Regina all’età di venticinque anni il 2 giugno 1953, successivamente alla dipartita del padre. La sua storia quindi è ricca di avvenimenti come ad esempio la decolonizzazione in Africa con il rafforzamento del Commonwealth delle nazioni di cui è Capo.

Il regno di Elisabetta II vanta anche alcuni importanti record, è infatti al 2º posto nella classifica dei regni più lunghi della storia. Il primato è ad oggi detenuto dal regno del Re Sole, Luigi XIV di Francia. Il regno di Elisabetta II è composto da circa 150 milioni di persone nel mondo.

L’allarme medico

La Regina si trova al momento nel castello di Balmoral e, secondo le comunicazioni rese note, in seguito a una serie di controlli da parte dei medici è stato deciso di tenere monitorato il suo stato di salute.

“In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, si legge nella nota di palazzo.

Ovviamente le persone in apprensione in questo momento sono moltissime e il primo ministro Liz Truss, secondo quanto riportato, ha dichiarato: “L’intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace. I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento”.

Il piano London Bridge

Il piano London Bridge un provvedimento che il governo deve adottare nel caso di dipartita da parte della Regina Elisabetta. Questo consiste in una serie di operazioni come ad esempio la pubblicazione di una pagina dedicata sul sito di Buckingham Palace nella quale sarà presente una breve dichiarazione in cui si conferma la morte della sovrana. Stessa cosa per quanto riguarda i social media pubblici, che saranno oggetto di una sorta di black-out. E poi ancora, la bara della sovrana sarà esposta per 23 ore al giorno per tre giorni al Palazzo di Westminster. I funerali avranno invece luogo dieci giorni dopo la morte.

Tutto il mondo è con il fiato sospeso e, appena diffuse le notizie, il sito della famiglia reale è andato in tilt. Una grande dimostrazione dimostrazione di affetto verso la Regina Elisabetta.