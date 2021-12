Renfield: Nicolas Cage sarà Dracula

Renfield della Universal Pictures è un monster movie incentrato sullo scagnozzo di Dracula. A dirigere il film ci sarà Chris McKay, il regista di La Guerra di Domani, mentre Ryan Ridley ha scritto la sceneggiatura.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, per interpretare Dracula è stato scelto Nicolas Cage, il quale ha recentemente recitato in Prisoners of the Ghostland, Mandy e Color Out of Space.

Quello che sappiamo su Renfield

La storia di Renfield segue R.M. Renfield (interpretato da Nicholas Hoult), detenuto di un manicomio visto si pensava soffrisse di allucinazioni, quando in realtà si rivela essere lo scagnozzo dell’iconico vampiro del celebre romanzo horror gotico di Bram Stoker del 1897, Dracula (leggete la nostra recensione di Dracula! Ediz. Illustrata e recuperate il libro su Amazon!)

Questa la descrizione di Renfield dal romanzo:

“R. M. Renfield, 59. Temperamento sanguigno, grande forza fisica, morbosamente eccitabile, periodi di malinconia, che terminano in qualche idea fissa che non riesco a capire. Presumo che il temperamento sanguigno in sé e l’influenza disturbante finiscano in un finale mentalmente accattivante, un uomo possibilmente pericoloso, probabilmente pericoloso se disinteressato. Negli uomini egoisti, la prudenza è un’armatura tanto sicura per i loro nemici quanto per loro stessi. Quello che penso su questo punto è che quando l’io è il punto fisso la forza centripeta si equilibra con la centrifuga. Quando il dovere, una causa, ecc., è il punto fisso, quest’ultima forza è predominante, e solo l’incidente o una serie di incidenti può bilanciarla. – Dal diario del dottor John Seward”.

Altri dettagli della trama sono per ora scarsi, ma sappiamo che Renfield è stato descritto come una rivisitazione in chiave comica di What We Do in the Shadows di Taika Waititi e Jemaine Clement.

Recentemente, Robert Kirkman ha spiegato che l’iconico vampiro, interpretato da Nicolas Cage, sarà una presenza importante nella storia:

“L’intera storia è sul fatto che sia il servitore di Dracula e decide che non vuole più essere al suo servizio, ed è questo conflitto che dà forza alla storia”.

Robert Kirkman produrrà il film per Skybound Entertainment, insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. Il partner produttivo di McKay, Samantha Nisenboim, sarà invece la produttrice esecutiva.