ReNoir Comics: ecco tutte le nuove uscite

Vi riportiamo cinque nuovi titoli di ReNoir Comics 2019, disponibili in libreri, negli store online e sul sito dal 16 settembre e a ottobre in fumetteria.

ReNoir Comics, durante il mese di settembre, ha regalato tante novità ai lettori. Vi presentiamo cinque nuove uscite che verranno incontro ai gusti di tutti i lettori. Stiamo parlando del racconto dell’impresa impossibile di Ernest Shackleton, del primo volume dei racconti familiari di Giovannino Guareschi e delle nuove edizioni di tre classici della casa editrice, ovvero la biografia di Giorgio Ambrosoli, la versione di Alice nel Paese delle Meraviglie illustrata da Xavier Collette e il fumetto tratto dal film d’animazione Brendan e il segreto di Kells.

Le opere sopracitate sono disponibili nelle librerie, sugli store online e sul sito di ReNoir Comics.

Shackleton – Ai Confini del Mondo, è l’opera di Jean-François Henry, Jacques Malaterre, Hervé Richez e Olivier Frasier, e racconta la straordinaria avventura di un esploratore, divenuto poi la leggenda del Polo Sud.

Il 5 dicembre 1914 l’Endurance salpa con un equipaggio di ventisette uomini a bordo, ai comandi dell’esploratore Sir Ernest Shackleton. È il cuore ancorato nella pancia e il richiamo del bianco nel profondo della loro anima che li spinge a esplorare ancora una volta l’Antartide, ma un freddo glaciale li imprigiona. Isolati dal mondo, senza mezzi di comunicazione e con risorse limitate, dovranno restare uniti per sopravvivere.

Il volume è composto da 120 pagine, cartonato a colori ed è disponibile al costo di € 19,90.

Giovannino Guareschi torna a deliziarsi con le sue storie di vita quotidiana, per la prima volta a fumetti. E’ disponibile il primo volume di racconti del Corrierino delle Famiglie – La Famiglia Guareschi al Paese di Don Camillo, di Davide Barzi e Adriano Fruch, con l’introduzione di Daniela e Giacomo Poretti. In questa storia l’autore ci svela alcuni suoi siparietti, di sua moglie Margherita e dei figli Albertino e Carlotta “la Pasionaria”. Sono loro i veri protagonisti della storia, che si districano tra dimostrazioni d’affetto, litigi, piccole gelosie e poesie di Natale da imparare a memoria.

Il volume conta 96 pagine, cartonato in bianco e nero, ed è disponibile al costo di € 14,90.

La Scelta – Giorgio Ambrosoli dell’autore Gianluca Buttolo, racconta la vicenda dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, che riceve dal Governatore della Banca d’Italia l’incarico di curare il fallimento della Banca Privata Italiana del banchiere Michele Sindona. Insieme a pochi e fidati amici e a un integerrimo Maresciallo della Finanza e di Banca d’Italia, Ambrosoli riesce, fra pressioni, minacce e tentativi di corruzione, a completare il suo mandato svelando la “grande truffa” dell’impero Sindona, ma viene ucciso sulla porta di casa da un killer nel luglio del 1979. Un tragico intreccio, in cui il protagonista mostra la propria coraggiosa natura che lo spinge a seguire i dettami della propria coscienza e del rispetto per le leggi.

La scelta – Giorgio Ambrosoli è composto da 160 pagine, cartonato in bianco e nero, venduto al costo di € 19,90.

Tra le novità, possiamo trovare anche una rivisitazione della favola di Lewis Carrol Alice nel Paese delle Meraviglie, realizzata da David Chauvel e Xavier Collette. Questo nuovo adattamento è decisamente più oscuro rispetto alla storia originale, ed è accompagnato dagli splendidi disegni realizzati da uno degli illustratori del celebre gioco Dixit. Con questa nuova veste, Alice e il suo mondo fantastico ci attraggono nell’irresistibile Paese delle Meraviglie.

Il volume è composto da 72 pagine, cartonato a colori, disponibile al costo di € 14,90.

Brendan e il segreto di Kells, è una storia fantastica ispirata alle leggende irlandesi scritta da Thomas Moore. Ci troviamo nell’Irlanda del IX secolo. Qui il giovane monaco Brendan vive in un’abbazia, in cui gli amanuensi scrivono meravigliosi manoscritti. All’esterno la minaccia dei Vichingi incombe e, per proteggere il libro di Kells, Brendan è costretto a lasciare l’abbazia addentrandosi nella foresta. La sua missione è consegnare alla Storia il prezioso volume, sconfiggendo demoni, invasori e le sue stesse paure.

Brendan è il segreto di Kells è composto da 96 pagine, cartonato a colori, ed è disponibile al costo di €19,90.