ReNoir Comics: in arrivo Malabrocca e il Diario di un’imbranata!

Presentati in occasione del Lucca Comics & Games, Malabrocca e il Diario di un’imbranata debutteranno domani – mercoledì 13 novembre – in libreria, fumetteria e nei vari negozi online. Ad annunciarlo è ReNoir Comics, casa editrice di questi due titoli, che ha diffuso un comunicato ufficiale.

Malabrocca racconta la storia di Luigi Malabrocca, la “Maglia nera” del ciclismo italiano. “Il campione che, sapendo di non poter arrivare primo, decise di essere sempre l’ultimo“. Si tratta di una vicenda leggendaria che ha incredibilmente formato la storia del ciclismo, in particolare nella sua epoca d’oro. Questa storia è raccontata a fumetti, con l’aggiunta della prefazione del giornalista sportivo Marco Pastonesi e un ricordo di Serena Malabrocca.

Diario di un’imbranata, invece, racconta la storia di “una timida studentessa appena trasferitasi in una nuova città, non vuole altro che ambientarsi e incontrare altre anime con inclinazioni artistiche come lei. L’ultima cosa che vuole fare è distinguersi“. Lo fa in un modo alquanto insolito, tanto da spingere i compagni a chiamarla “la ragazza dello sfigato”.

Malabrocca e il Diario di un’imbranata, come già accennato nell’introduzione, debutteranno nella giornata di domani, al prezzo consigliato rispettivamente di 14,90 e 15,90 euro. Di seguito potete trovare una piccola selezione di tavole distribuite dall’editore.